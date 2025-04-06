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保障特殊兒童財產 可申請ABLE帳戶

記者馬璿╱紐約報導
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講座結束後，許多特殊需求孩童的家長排隊詢問律師冉燕飛關於申請福利與財務安排的問題。(記者馬璿╱攝影)
講座結束後，許多特殊需求孩童的家長排隊詢問律師冉燕飛關於申請福利與財務安排的問題。(記者馬璿╱攝影)

松柏之家社區服務中心4日與艾利德律師事務所的律師冉燕飛合作，於布碌崙班森賀15大道中心舉行「特殊兒童遺產繼承與財產分配」講座。冉燕飛指出，家長可以為有特殊需求的孩子申請「ABLE」帳戶(Achieving a Better Life Experience)及提前申辦特殊需求信託(Special Needs Trust)，讓孩子既能擁有穩定財源，又能領取政府補助，幫助孩子在父母不在時無經濟方面的後顧之憂。

同為特殊需求人士家長，冉燕飛表示，她看見許多和她有相同情況的父母不了解或羞於領取福利，或諮詢專業人士時不懂權益或缺乏溝通，導致碰壁。但她強調，提前規畫仍有必要性，除提供終生護理、保護福利外，也能釐清父母離世後的照護責任。冉燕飛指出，孩子18歲前仍屬父母監護，成年後若未申請監護權，將無法為孩子安排財務或經手醫療資訊。

講座中提到，家長可為孩子申請ABLE帳戶，允許身心障礙人士及其家人存錢，且收入增長無需繳稅，並保持資產低於政府福利上限。申請資格為受益人必須是美國公民或合法居民，且在26歲前診斷為身心障礙，每年可存入最多1萬8000元，若有就業收入可額外存款。若帳戶超過10萬元，可能會暫停受益人補充保障收入(SSI)，但不影響白卡(Medicaid)資格，帳戶資金可用於政府核准的開支，違反將被罰款10%。

冉燕飛還介紹「特殊需求信託」項目，確保受益人能使用資金並同時領取政府福利，當中「第一方信託」通常來自賠償金或繼承所得並由信託人管理，且設立後將由信託管理人支配，「第三方信託」則由家人或親戚設立，用於規畫遺產或家族資產。兩者最大差異在於第一方信託會在受益人過世後償還政府，第三方信託則不會，家人可保留剩餘資產。

除此之外，還有可隨時修改或撤銷的「單獨設立不可撤銷信託」(Standalone Revocable Special Needs Trust)、將多位特殊需求者的資產共同管理的「集合信託」(Pooled Trust)，以及身心障礙信託(Qualified Disability Trust)等，家長可根據需求聘請信託律師或專業人士協助設立。

松柏之家社區服務中心4日與艾利德律師事務所的律師冉燕飛合作，於布碌崙班森賀15大...
松柏之家社區服務中心4日與艾利德律師事務所的律師冉燕飛合作，於布碌崙班森賀15大道的中心舉行「特殊兒童遺產繼承與財產分配」講座。(記者馬璿╱攝影)

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