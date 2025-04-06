保障特殊兒童財產 可申請ABLE帳戶
松柏之家社區服務中心4日與艾利德律師事務所的律師冉燕飛合作，於布碌崙班森賀15大道中心舉行「特殊兒童遺產繼承與財產分配」講座。冉燕飛指出，家長可以為有特殊需求的孩子申請「ABLE」帳戶(Achieving a Better Life Experience)及提前申辦特殊需求信託(Special Needs Trust)，讓孩子既能擁有穩定財源，又能領取政府補助，幫助孩子在父母不在時無經濟方面的後顧之憂。
同為特殊需求人士家長，冉燕飛表示，她看見許多和她有相同情況的父母不了解或羞於領取福利，或諮詢專業人士時不懂權益或缺乏溝通，導致碰壁。但她強調，提前規畫仍有必要性，除提供終生護理、保護福利外，也能釐清父母離世後的照護責任。冉燕飛指出，孩子18歲前仍屬父母監護，成年後若未申請監護權，將無法為孩子安排財務或經手醫療資訊。
講座中提到，家長可為孩子申請ABLE帳戶，允許身心障礙人士及其家人存錢，且收入增長無需繳稅，並保持資產低於政府福利上限。申請資格為受益人必須是美國公民或合法居民，且在26歲前診斷為身心障礙，每年可存入最多1萬8000元，若有就業收入可額外存款。若帳戶超過10萬元，可能會暫停受益人補充保障收入(SSI)，但不影響白卡(Medicaid)資格，帳戶資金可用於政府核准的開支，違反將被罰款10%。
冉燕飛還介紹「特殊需求信託」項目，確保受益人能使用資金並同時領取政府福利，當中「第一方信託」通常來自賠償金或繼承所得並由信託人管理，且設立後將由信託管理人支配，「第三方信託」則由家人或親戚設立，用於規畫遺產或家族資產。兩者最大差異在於第一方信託會在受益人過世後償還政府，第三方信託則不會，家人可保留剩餘資產。
除此之外，還有可隨時修改或撤銷的「單獨設立不可撤銷信託」(Standalone Revocable Special Needs Trust)、將多位特殊需求者的資產共同管理的「集合信託」(Pooled Trust)，以及身心障礙信託(Qualified Disability Trust)等，家長可根據需求聘請信託律師或專業人士協助設立。
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