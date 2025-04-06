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市警啟用新世貿分局 隸屬情報反恐部門

記者劉梓祁╱紐約報導
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市長亞當斯與市警局長蒂池近期宣布，世貿中心新分局正式啟用，將隸屬情報暨反恐部門。(取自市長辦公室)
市長亞當斯與市警局長蒂池近期宣布，世貿中心新分局正式啟用，將隸屬情報暨反恐部門。(取自市長辦公室)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)和市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)近期宣布，全新的世貿中心(WTC)分局正式啟用，地址位於石壁街(Cliff St.)27號，並隸屬於市警情報暨反恐部門。

此前，世貿中心分局隸屬第一分局。亞當斯強調，城市安全並非僥倖而來，反恐工作需要不斷的努力與不懈的警覺，「沒有人會忘記2001年9月11日的攻擊事件，但『永不遺忘』不只是紀念，我們也必須嚴加防範任何邪惡力量。」

蒂池也指出，世貿中心不僅是交通與商業樞紐，更是象徵韌性的地標，因此警方需確保各項安全計畫迅速執行，以保障市民與訪客的安全。根據市警，隨著分局規模擴大，市警設施管理處(Facility Management Division)負責尋覓新地址，最終選定該五層建築。

目前，此分局由副督察梅吉(Daniel Magee)擔任局長，共有126名成員，包括九名巡官、16名警佐、100名警員與三名文職人員。他們均曾接受槍擊應變、輻射偵測、與生化武器預防等訓練，市警表示，除高度可見的警力部署外，也常派出便衣人員混入人群進行勤務。

盡管設施升級，此部門的反恐任務仍與以往相同，日常勤務包括在紀念廣場、九一一紀念博物館、一號世界貿易中心、The Oculus交通樞紐等地進行徒步巡邏，並在出入口配置可移動升降的監控崗亭(Raptor Booth Posts)執行車輛排查。

此外，該分局也會在五大區各類大型活動中派遣警力，負責廣泛的安全維護工作。根據市府統計，世貿中心園區每年吸引約220萬人次造訪九一一紀念博物館，The Oculus的日均客流量則為30萬人，內含36.5萬平方呎的零售空間，同時該園區亦是超過5萬名辦公人員的工作場所，同時連通12條地鐵與PATH列車，日常通勤量龐大。

亞當斯 九一一 地鐵

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