中華公所清明掃墓 慎終追遠緬懷先賢

紐約中華公所近期舉辦年度清明掃墓活動，前往中華公所義冢祭拜僑界先賢，展現華人慎終追遠的傳統精神。(中華公所提供)

紐約中華公所近期舉辦年度清明掃墓活動，中華公所主席朱超然、美東聯成公所主席梁漢本和紐約台山寧陽會館主席伍堅石及職員等人，前往中華公所義冢祭拜僑界先賢，展現華人 慎終追遠的傳統精神。

根據中華公所，歷屆主席在清明期間，皆會帶領各僑團領袖前往中華公所設置的11座義冢，悼祭曾遠赴美國、開創華人歷史的先僑。據介紹，早年許多旅美華僑因孤單無依、去世後無人辦理後事，中華公所便購置義冢，讓先僑得以安息。

若故者仍有家鄉親屬，則會安排將骨灰運回故鄉。不過，由於中日戰爭和國共內戰等歷史因素，超過240具骸骨和骨灰無法歸運家鄉，只得安置於長青墓園(Evergreens Cemetery)。

1993年，在時任中華公所主席許澄宇的推動下，將所有無法運回故鄉的先僑骨灰入土安葬，並於1996年由時任主席陳炳基立碑銘刻，「青松翠柏，環境清幽，魂安吉家，百代永昌」，以茲紀念。

祭拜活動中，一行人於中華義冢向先僑敬獻鮮花、水果、酒及三牲，希望藉由此傳統祭典，彰顯慎終追遠、飲水思源的精神。