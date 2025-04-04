關注長者受虐 陽邊社區推動正義計畫

面對日益嚴重的長者虐待問題 ，陽邊社區服務3日推出「長者正義計畫」，提供必要的支援服務。(記者高雲兒╱ 攝影)

面對日益嚴重的長者虐待問題，陽邊社區服務中心(SCS)3日舉辦活動，推出「長者正義計畫」(Elder Justice Program)，提供必要的支援服務，幫助遭受虐待、忽視或財務剝削的長者，特別是移民 群體。皇后區 地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、市老人局局長花若蘭(Lorraine Cortés-Vázquez)、市議員元朱莉(Julie Won)辦公室代表等出席活動，強調長者保護工作的重要性。

據悉，皇后區是紐約市長者人口增長最快的地區，65歲及以上的居民數量持續攀升，移民長者更增加了60%。根據新冠疫情 前的數據，全美約有十分之一的60歲以上長者曾遭受某種形式的虐待，但最近的研究顯示，在疫情期間，每五名長者中就有一人曾經歷虐待。然而，由於多種原因，僅有24分之一的案件會被舉報。

社區服務中心代表表示，許多年長者因語言障礙、法律認知不足或害怕報復而選擇沉默，這使得虐待問題更嚴峻，「我們希望透過『長者正義計畫』，讓每一位長者都能獲得尊嚴、安全與公平的對待。」據悉，該計畫為受虐長者提供法律諮詢、心理輔導、經濟保護措施及庇護安排等支援，無論移民身分如何，都可免費獲得服務。

凱茲針對日益猖獗的長者詐騙案發出警告，呼籲長者不要輕易把錢交給任何人，她還分享了走訪社區時的見聞，「很多受害者擔心不被相信，或不知道向誰求助。這正是我們需要共同努力的地方」，她表示將追究所有針對長者及皇后區居民的犯罪行為。

「我們必須真正信任這個系統。也許你會覺得自己的事情太小，但請記住，只要是傷害您的事，對我們來說就絕非小事」，花若蘭指出，每一起舉報都可能預防未來的犯罪，但系統只有在舉報時才能發揮作用。