我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AirTag可增加拿回機場遺失行李機率？專家曝真實情況

華府2童與櫻花合照有人亂入鏡 一看竟是前總統歐巴馬

關注長者受虐 陽邊社區推動正義計畫

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
面對日益嚴重的長者虐待問題 ，陽邊社區服務3日推出「長者正義計畫」，提供必要的支援服務。(記者高雲兒╱ 攝影)
面對日益嚴重的長者虐待問題 ，陽邊社區服務3日推出「長者正義計畫」，提供必要的支援服務。(記者高雲兒╱ 攝影)

面對日益嚴重的長者虐待問題，陽邊社區服務中心(SCS)3日舉辦活動，推出「長者正義計畫」(Elder Justice Program)，提供必要的支援服務，幫助遭受虐待、忽視或財務剝削的長者，特別是移民群體。皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)、市老人局局長花若蘭(Lorraine Cortés-Vázquez)、市議員元朱莉(Julie Won)辦公室代表等出席活動，強調長者保護工作的重要性。

據悉，皇后區是紐約市長者人口增長最快的地區，65歲及以上的居民數量持續攀升，移民長者更增加了60%。根據新冠疫情前的數據，全美約有十分之一的60歲以上長者曾遭受某種形式的虐待，但最近的研究顯示，在疫情期間，每五名長者中就有一人曾經歷虐待。然而，由於多種原因，僅有24分之一的案件會被舉報。

社區服務中心代表表示，許多年長者因語言障礙、法律認知不足或害怕報復而選擇沉默，這使得虐待問題更嚴峻，「我們希望透過『長者正義計畫』，讓每一位長者都能獲得尊嚴、安全與公平的對待。」據悉，該計畫為受虐長者提供法律諮詢、心理輔導、經濟保護措施及庇護安排等支援，無論移民身分如何，都可免費獲得服務。

凱茲針對日益猖獗的長者詐騙案發出警告，呼籲長者不要輕易把錢交給任何人，她還分享了走訪社區時的見聞，「很多受害者擔心不被相信，或不知道向誰求助。這正是我們需要共同努力的地方」，她表示將追究所有針對長者及皇后區居民的犯罪行為。

「我們必須真正信任這個系統。也許你會覺得自己的事情太小，但請記住，只要是傷害您的事，對我們來說就絕非小事」，花若蘭指出，每一起舉報都可能預防未來的犯罪，但系統只有在舉報時才能發揮作用。

此次活動也邀請了一名曾透過「長者正義計畫」獲得幫助的社區成員分享親身經歷，呼籲更多長者勇敢尋求協助。此外，社區服務中心鼓勵社區居民共同關注長者福祉，提高對長者虐待的警覺性，並積極參與舉報與支援行動。

皇后區地區檢察官凱茲(左一)、市老人局局長花若蘭(左二)等人出席活動，強調長者保...
皇后區地區檢察官凱茲(左一)、市老人局局長花若蘭(左二)等人出席活動，強調長者保護工作的重要性。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區 移民 疫情

上一則

皇后區紀念儀式 向陣亡軍人遺孀致敬

下一則

前紐約市警涉中國獵狐案 共和黨議員籲輕判
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

自閉症關懷月 工業市洛警局心理健康教育 鼓勵華人參與

自閉症關懷月 工業市洛警局心理健康教育 鼓勵華人參與
糧援斷衝擊社區 孟昭文籲國土安全部快撥款

糧援斷衝擊社區 孟昭文籲國土安全部快撥款
鋰電廠未審查選址住宅區 霍登控「同意之城」政策危害社區

鋰電廠未審查選址住宅區 霍登控「同意之城」政策危害社區
皇后區華男涉冒領21張支票 總值逾8萬

皇后區華男涉冒領21張支票 總值逾8萬

熱門新聞

火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )

紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

2025-03-27 19:52
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

2025-03-30 19:51
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45
前來稽查的其中一位州警察出示紐約市行政法規(NYC Administrative Code)第20章第2節的條款，規定門前人行道攤位(Stoop Line Stand)只能銷售蔬菜與水果等食品，且攤位執照持有者，必須與其後方商店的營業執照持有者相同，亦或是販售相同產品，且不得在街道上有金錢交易。(記者馬璿／攝影)

紐約州警突襲8大道 華商挨罰商品充公

2025-03-29 06:34
紐約市警察局(NYPD)目前正面臨前所未有的「人手荒」危機。根據最新數據，曾擁有7200名警探的紐約市警局，如今只剩不到5000人。(記者高雲兒╱攝影)

薪資縮水、執法權大減 紐約華警談警局離職潮「警察變保安」

2025-03-28 07:26

超人氣

更多 >
吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴

吃的喝的都受影響…關稅來了 這11樣東西馬上變貴
洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕

洛杉磯華男矇騙長者交出20萬 提取現金時發生這一幕
美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級

美國家庭每年恐增5000元支出「對等關稅」重創中產階級
關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望

關稅夢魘下這些要趕快買？ 哪些必須再觀望
美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統

美股3日開盤全面重挫 白宮發言人：相信總統