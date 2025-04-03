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鋰電廠未審查選址住宅區 霍登控「同意之城」政策危害社區

記者尤昱程╱紐約報導
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居民擔憂社區基礎建設陳舊、排水系統與電力線路早已老化，難以支撐高耗能設施。(記者尤昱程╱攝影)
居民擔憂社區基礎建設陳舊、排水系統與電力線路早已老化，難以支撐高耗能設施。(記者尤昱程╱攝影)

市議員霍登(Robert Holden)2日在皇后區中村(Middle Village)舉行集會，反對市府計畫在當地學校附近設立大型鋰電池儲能設施。他說，開發商在未通知當地民代或社區委員會的情況下購入土地，並打算在住宅區內設廠，是「同意之城」(City of Yes)政策帶來的結果。

霍登表示，開發商早在去年8月購地，當時尚未通過政策改革，但對方顯然已預期可繞過傳統審查機制。他說，根據目前制度，這類儲能設施屬於「依法可建」項目，無須走統一土地使用審查程序(ULURP)，也不需要提前知會地方政府或居民。

霍登說，他與多個社區組織已對「同意之城」共同提起訴訟，案件已送交法院，「這類設施與住宅區僅一街之隔，鄰近學校與托兒所，潛在風險不容忽視。」

紐約市長共和黨參選人史里華(Curtis Sliwa)表示，他近期曾前往布碌崙(布魯克林)和史島的相關設施現場，當地居民對項目缺乏預先溝通感到不安，「這些電池倉庫應設於工業區，不該出現在學校與民宅之間。」

史里華表示，在布碌崙社區會議上，有市消防局代表出席時提及設施將配備灑水系統，但居民詢問鄰近消防局時，對方人員表示並未接受相關訓練。他說，若發生火災，鋰電池可能數日才能完全燃盡，期間恐需進行大規模的撤離。

皇后區第30選區市議員參選人黃友興(Phil Wong)表示，這類儲能設施實際上是一種「賺錢生意」，白天儲電、晚上放電，但並未顧及居民的生活環境與公共安全。他認為，這種設施若設於工業區，社區不會反對，但當前選址位於住宅區，旁邊就是學校、托兒所與動物醫院，與住宅密度不相符。

鋰電池工廠的興建位置臨近附近小學，引發當地居民擔憂。(記者尤昱程╱攝影)
鋰電池工廠的興建位置臨近附近小學，引發當地居民擔憂。(記者尤昱程╱攝影)
霍登表示，若市府強行動工，社區不排除仿效其他地區的抗爭方式，以實際行動阻擋施工。...
霍登表示，若市府強行動工，社區不排除仿效其他地區的抗爭方式，以實際行動阻擋施工。(記者尤昱程╱攝影)

布碌崙 皇后區 紐約市

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