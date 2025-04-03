羊頭灣遊民所庭審延至5月 法官令淨空車道

當日開庭，布碌崙高等法院外聚集超過50名民眾高舉標語抗議，甚至有居民攜帶自己整理自2021年起的市議會資料與時間線，以佐證開發商說法不一。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣U大道科伊爾街2134號，在未經社區同意下改為遊民 所用途，引發居民不滿，開發商與業主為從福特街(Ford St)入場搭建拆除圍欄，上月將毗鄰屋主告上布碌崙高等法院。2日法庭攻防後，法官宣布該案延期至5月再審，但民眾需將科伊爾街車道前空間淨空，至於福特街的通行權則有待裁定，律師薛斌(Benjamin Xue)指出，抗議非屋主組織，而示威是民眾的權力，其無權阻止，但建議民眾尊重法官裁定。

開發商律師雷德(Eli Raider)表示，業主與兩名被告簽署並公證許可協議，授權業主進入該地拆除倉庫。他強調，該址將為女性與孩童提供12至15個月的過渡住房、非遊民所，蓋在住宅區是因留宿家庭需要學校與商店等設施。現階段業主唯一需求是進入該址安裝防護措施，未來新建築將比該區域後退35呎，不會影響居民。

但居民在現場阻擋車道、搭建帳篷與堆放沙袋，甚至驅趕工人延誤工程，影響開發商的權益，要求被告屋主賠償損失並頒布禁令，讓工程順利動工。

代表屋主的律師薛斌表示，初次庭審目的是先點出對方法律上的最大漏洞。(記者馬璿／攝影)

薛斌回應，原告方的許可協議於2023年8月簽署，但開發商2024年才成為該址的業主，該協議不具法律效力，原告試圖透過錯誤文件取得工程通行權不符程序。他強調，開發商簽署後兩年才提告，顯示案件並非緊急，為求更完整資料應訴，他請求法院給予30天提交反對文件。

參選當地紐約市第46選區市議員的威拉布斯表示，社區拒絕遊民所的原因，除了影響生活品質與孩子安全外，更是因為居民並沒有被通知還被誤導，大眾對此程序非常不滿。(記者馬璿／攝影)

下庭後，雷德受訪時強調過渡住房能提供孩童上學機會，希望與社區溝通，將於下周採取行動。對此，第46選區市議員參選人威拉布斯(Dimple Willabus)強烈反駁，指開發公司的營運長3月公聽會上承認該處將作為遊民所，律師卻改口，有說謊之嫌。

薛斌表示，初次庭審是為點出對方法律漏洞，且大型開發需經社區同意與土地變更程序，若開發商使用放任誘餌(bait-and-switch)方式，則屬違法。他補充，過渡住房與遊民所法律定義不同，若房產地契未登記為遊民所，則不得以該目的施工。

當日開庭，法院外聚集逾50名民眾高舉標語抗議，甚至有居民攜帶2021年起的文件紀錄，以佐證開發商說法不一。與會者潘先生表示，居民不同意開發商任意更改用途，且遊民所與可負擔住房有巨大不同，社區將繼續抗衡。

華人健康協會會長陳麗娜指出，開發商反覆說謊並對抗議民眾訕笑，讓大家深感不滿。她表示，反對遊民所的五個微信 群組加總約2000人，每天在現場輪班駐守，加上有班森賀86街抗議遊民所的先例，民眾已有打持久戰的心理準備。