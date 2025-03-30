我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

非法轉租獲利5萬元 佛州女子涉詐騙紐約市公屋補貼

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市調查局表示，65歲的蔣莎樂從2019年至2024年間，將在布朗士獲政府補貼的公寓非法轉租，同時也向市府謊報年收入。(記者范航瑜╱攝影)
市調查局表示，65歲的蔣莎樂從2019年至2024年間，將在布朗士獲政府補貼的公寓非法轉租，同時也向市府謊報年收入。(記者范航瑜╱攝影)

一名居住在佛羅里達州的婦人涉嫌透過非法轉租紐約市的政府補貼公寓，近期被執法人員逮捕控罪，據悉她也涉嫌向市府謊報年收入，稱自己每年僅賺24元，以獲得補貼。

市調查局(DOI)表示，65歲的蔣莎樂(Australia Gonzalez)從2019年至2024年間，將她在布朗士獲政府補貼的公寓非法轉租，並向當局稱自己失業，因此符合聯邦政府數千元的房租補貼資格。

檢方指出，蔣莎樂實際上居住在佛州邁阿密近郊的夏列(Hialeah)市，卻持續向超過1000哩外的轉租房客收租。檢方指出，自2019年11月起，蔣莎樂持續向轉租客收取房租，其中一名房客每月支付800元，另一名2022年4月至2023年11月間居住的房客，則每月支付750至800元。

警方日前在布朗士逮捕蔣莎樂，檢方稱，她以不實申報使市房屋局(NYCHA)超額支付超過5萬元房租。市調查局局長史特勞勃(Jocelyn E. Strauber)表示，根據指控，這名被告隱瞞並虛報她的居住地和家庭收入，詐領數萬元租金補貼。

她所擁有的布朗士公寓屬於聯邦政府「第八項租金補助券」(Section 8)的租金補助計畫，該計畫原本是協助低收入者。

該計畫規定，符合條件的家庭總收入需低於地區收入中位數的50%，且將月收入的30%用於支付租金，但由於早已處於飽和狀態，該計畫於2009年停止接受新申請者。去年，Section 8時15年開放申請，短短一周內便收到了63萬3000份申請，但最終只有20萬戶家庭能入選。

蔣莎樂被捕後當即在布朗士刑事法庭否認控罪，她被檢方控提交虛假文件、重大竊盜等罪名，隨後無保釋金獲釋，預定5月再次出庭。蔣莎樂的律師拒絕對此案發表評論。

租金 布朗士 聯邦政府

上一則

「仁康風雅書法聯展」孔子大廈展至3╱30

下一則

台商會攜世華婦女會 座談創業專家教戰
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

高學歷反映高投票率 亞裔選民是例外

高學歷反映高投票率 亞裔選民是例外
健信醫保CenterLight PACE提供獨特的一站式全面醫療護理計劃

健信醫保CenterLight PACE提供獨特的一站式全面醫療護理計劃
皇后區特殊高中全市最少 學委籲增1所

皇后區特殊高中全市最少 學委籲增1所
洋基27日開幕戰 MTA推出百年復古列車 中央車站出發

洋基27日開幕戰 MTA推出百年復古列車 中央車站出發

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
火災原因仍在調查中，現場未解封。(記者高雲兒/攝影)

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

2025-03-29 13:18
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
紐約女子Bayley分享如何到有提供免費早餐的飯店吃免錢早餐的技巧，引發正反意見網友論戰。(翻攝TikTok @chaoticcarl )

紐約女分享如何潛入飯店吃免費早餐 網友砲轟：偷東西還拍片上網

2025-03-27 19:52
40路的人行道上可見一遊民大搖大擺地躺臥，另外還有賣春女子公然攬客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約法拉盛40路賣春女滿街、遊民躺地

2025-03-24 02:29
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部