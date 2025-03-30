非法轉租獲利5萬元 佛州女子涉詐騙紐約市公屋補貼

市調查局表示，65歲的蔣莎樂從2019年至2024年間，將在布朗士獲政府補貼的公寓非法轉租，同時也向市府謊報年收入。(記者范航瑜╱攝影)

一名居住在佛羅里達州的婦人涉嫌透過非法轉租紐約市的政府補貼公寓，近期被執法人員逮捕控罪，據悉她也涉嫌向市府謊報年收入，稱自己每年僅賺24元，以獲得補貼。

市調查局(DOI)表示，65歲的蔣莎樂(Australia Gonzalez)從2019年至2024年間，將她在布朗士 獲政府補貼的公寓非法轉租，並向當局稱自己失業，因此符合聯邦政府 數千元的房租補貼資格。

檢方指出，蔣莎樂實際上居住在佛州邁阿密近郊的夏列(Hialeah)市，卻持續向超過1000哩外的轉租房客收租。檢方指出，自2019年11月起，蔣莎樂持續向轉租客收取房租，其中一名房客每月支付800元，另一名2022年4月至2023年11月間居住的房客，則每月支付750至800元。

警方日前在布朗士逮捕蔣莎樂，檢方稱，她以不實申報使市房屋局(NYCHA)超額支付超過5萬元房租。市調查局局長史特勞勃(Jocelyn E. Strauber)表示，根據指控，這名被告隱瞞並虛報她的居住地和家庭收入，詐領數萬元租金 補貼。

她所擁有的布朗士公寓屬於聯邦政府「第八項租金補助券」(Section 8)的租金補助計畫，該計畫原本是協助低收入者。

該計畫規定，符合條件的家庭總收入需低於地區收入中位數的50%，且將月收入的30%用於支付租金，但由於早已處於飽和狀態，該計畫於2009年停止接受新申請者。去年，Section 8時15年開放申請，短短一周內便收到了63萬3000份申請，但最終只有20萬戶家庭能入選。

蔣莎樂被捕後當即在布朗士刑事法庭否認控罪，她被檢方控提交虛假文件、重大竊盜等罪名，隨後無保釋金獲釋，預定5月再次出庭。蔣莎樂的律師拒絕對此案發表評論。