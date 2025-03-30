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亞當斯前首席顧問瑪婷 或面臨更多指控

記者范航瑜╱紐約報導
亞當斯的前首席顧問瑪婷(中)可能面臨新的刑事指控，檢方現在也已召集新的大陪審團審理案件。(美聯社)
亞當斯的前首席顧問瑪婷(中)可能面臨新的刑事指控，檢方現在也已召集新的大陪審團審理案件。(美聯社)

市長亞當斯(Eric Adams)的前首席顧問瑪婷(Ingrid Lewis-Martin)去年因涉嫌貪腐而被控罪，曼哈頓地區檢察官辦公室近日表示，她可能將面臨新的刑事指控，目前已召集新的大陪審團針對她的案件展開庭審。

助理地區檢察官摩爾(Ken Moore)在瑪婷涉貪的線上聽證會上指出，本案已交由新的大陪審團調查。瑪婷被控與兩名紐約酒店業者交易，涉嫌以提供市府利益為代價，接受超過10萬元賄賂。

摩爾在聽證會上指，檢方可能提出「其他相關指控」，「在5月23日之前，調查可能無法結束，我們可能就其他事項進一步調查」。目前，檢方尚未具體說明新指控內容。

瑪婷、她的兒子、兩名商人在內的四名被告，對所有指控均表示不認罪，稱這筆款項是貸款而非贈予。摩爾透露，他發現一份未簽署的文件，聲稱支付給瑪婷的款項是貸款，該文件註明日期為2023年8月28日，但卻附在一封2024年10月2日的電子郵件中，而當時瑪婷的手機已遭調查人員沒收。

摩爾指出，被告們之間的通訊，大部分都是透過加密通訊軟體「Signal」發送。該軟體具有訊息自動刪除功能，這使得取得完整通信紀錄變得更為困難。然而摩爾表示，有時這些已刪除的訊息仍可從手機中恢復，檢方已成功在本案中找回部分據稱已被刪除的訊息。

作為亞當斯政府的高級顧問，瑪婷去年12月15日辭職，僅數日後遭到起訴。曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)指控瑪婷、其兒子格倫·瑪婷二世(Glenn Martin II)、酒店業者德維迪(Mayank Dwivedi)和房地產投資者瓦伊德(Raizada Vaid)涉嫌長期受賄、洗錢和共謀。起訴書指稱，瑪婷濫用職權，為建築部門的商人除去障礙，換取現金及其他好處，包括為其兒子購買一輛價值10萬元的保時捷豪車。

瑪婷的辯護律師艾達拉(Arthur Aidala)批評指控純屬「捏造」，「瑪婷已為公眾服務數十年，紀錄清白。這些指控完全不實，我們將在法庭上證明她的清白，無懼任何追加調查。」

亞當斯 貸款 曼哈頓

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