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去年紐約地鐵重罪襲擊案居高不下 襲警占3成

記者許君達╱紐約報導
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MTA的統計數據顯示，雖然紐約地鐵內嚴重犯罪的總體數量有所下降，但重罪襲擊案卻居高不下，其中針對警察的襲擊案占較大比例。圖為地鐵站內執勤的警員。(記者劉梓祁╱攝影)
MTA的統計數據顯示，雖然紐約地鐵內嚴重犯罪的總體數量有所下降，但重罪襲擊案卻居高不下，其中針對警察的襲擊案占較大比例。圖為地鐵站內執勤的警員。(記者劉梓祁╱攝影)

根據大都會運輸署(MTA)董事會上的最新報告，2024年紐約地鐵內雖然重大犯罪率有所下降，但重罪襲擊(Felony Assault)案件數量居高不下，比疫情前的2019年增加了五成以上。而在這些襲擊案中，受襲者為警察的比例超過三成。

MTA安全主管肯珀(Michael Kemper)介紹，2024年發生在地鐵內的重罪襲擊案件為476起，平均每天發生1.3起，比2019年的270起增加了55%。與此同時，2024年共有179名警察在地鐵內遇襲，占總體襲擊案件的31%，比2019年增加了152%。肯珀表示，針對警察的襲擊數量暴增是拉高整體重罪襲擊案犯罪率的重要因素。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)進一步解釋，警察對於包括逃票等行為的積極執法常導致被執法者的反抗，並演變成肢體衝突，而這很可能是襲警案件增加的主要原因，「有些人可能已經覺得逃票是天經地義的事，因此在面臨攔截時會惱羞成怒毆打警察。」

由於疫情之後地鐵暴力犯罪現象嚴重，州長霍楚(Kathy Hochul)去年向部分重點車站內部署了800名國民兵，而紐約市警(NYPD)則從今年1月開始，增派警力進入罪案高發的地鐵月台和車廂內巡邏，並在所有夜間行駛的列車上安排警員巡邏。

根據市警局長蒂池(Jessica Tisch)公布的最新數據，執法力度加強後，今年2月的地鐵犯罪數量從去年同期的159起將至135起，降幅達15.1%。然而，根據MTA的數據，警方積極執法策略似乎也增加了警員自身遭遇襲擊的風險。利博強調，MTA將與執法部門合作，繼續加強對慣犯的打擊力度。

利博還在當日作客電台節目時為MTA辯護。他回應聯邦運輸部長達菲(Sean Duffy)對紐約地鐵犯罪問題的抨擊時表示，作為施壓紐約取消曼哈頓堵車費的籌碼，這些抨擊都是政治話術。他表示，位於紅州的邁阿密，乘客在公共交通工具上成為犯罪受害者的機率是紐約的28倍，而同樣位於紅州的達拉斯，乘客遭遇犯罪的機率更達到紐約的30倍，然而達菲不會去攻擊他們。

地鐵 MTA 疫情

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