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紐約大量涉案幽靈槍 中國3D列印機製造 檢籲嚴防不法

記者許君達╱紐約報導
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曼哈頓地區檢察官白艾榮專門致信深圳創想三維公司，籲其加裝防火牆程式，以封鎖用戶製造槍枝組件的活動。圖為公開信中展示的創想三維品牌3D列印機。 (取自公開信)
曼哈頓地區檢察官白艾榮專門致信深圳創想三維公司，籲其加裝防火牆程式，以封鎖用戶製造槍枝組件的活動。圖為公開信中展示的創想三維品牌3D列印機。 (取自公開信)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)27日致信中國3D列印機製造商深圳創想三維科技有限公司(Shenzhen Creality 3D Technology Co., Ltd.)，告知其公司產品被大量運用於紐約「幽靈槍」犯罪活動，並呼籲該公司加裝應用程式，屏蔽槍械組件的列印。

公開信中列舉數據稱，紐約市從2020年起，「幽靈槍」的查獲數量便顯著上升，從2018年的17支，暴增到2021年的150支，而到2024年，查獲「幽靈槍」已達438支。而根據執法機構調查，大量涉案的「幽靈槍」都是由創想三維出品的3D列印機製造，近期的研究也指出，美國多數非法「幽靈槍」皆出自創想三維的產品，尤其是其中的Ender 3系列列印機。

私製槍械(PMFs)指由不具備造槍資格的私人或作坊生產和組裝的槍械，這種槍枝沒有在官方註冊的序列號，難以被追蹤，因而俗稱「幽靈槍」。「幽靈槍」由於隱蔽性強，被廣泛用於涉槍犯罪中，2024年轟動一時的聯合健保執行長湯普森(Brian Thompson)在曼哈頓街頭遭射殺一案中，嫌犯孟喬內(Luigi Mangione)使用的就是自製的「幽靈槍」。最高法院26日裁決，維持現行聯邦法律，要求私製槍械具備專有序列號，並對有意購買槍枝組裝套件者進行強制背景調查。

白艾榮指出，隨著3D列印技術的成熟和普及，其被不法分子用來製造「幽靈槍」的案例也愈來愈多，而創想三維列印機不僅價格實惠，而且沒有針對非法造槍行為加裝任何預防措施。比如，在該公司的數據共享平台「Creality Cloud」上，就能輕鬆下載槍械的組件的設計圖紙、甚至裝配指南，公司的消費者使用協議中也沒有提及任何有關武器製造的規範或限制。

在公開信中，白艾榮呼籲創想三維為列印機產品加裝一款由西班牙公司開發的防火牆程式「3D GUN’T」，該程式能自動比對列印圖紙與數據庫中的槍械組件樣式，並用AI技術辨識常見的槍械組件形狀，一旦發現用戶的可疑行為，將予以封鎖。

白艾榮 3D列印 曼哈頓

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