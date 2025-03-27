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慶「婦女歷史月」 李羅莎表彰華裔前校長王陳慧麗

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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為慶祝3月「婦女歷史月」，州眾議員李羅莎(右)在州眾議會特別表彰皇后區173小學前校長王陳慧麗(左)。(李羅莎辦公室提供)
為慶祝3月「婦女歷史月」，州眾議員李羅莎(右)在州眾議會特別表彰皇后區173小學前校長王陳慧麗(左)。(李羅莎辦公室提供)

為慶祝3月「婦女歷史月」(Women's History Month)，州眾議員李羅莎(Nily Rozic)近日在州眾議會特別表彰了皇后區173小學前校長王陳慧麗(Molly Wang)，感謝她在教育方面做出的貢獻和成就。

今年全美婦女歷史月的主題為「攜手前行！女性啟發與教育世代」(Moving Forward Together! Women Educating and Inspiring Generations)，致敬啟發與扶持下一代的女性。在紐約州，今年的慶祝活動由紐約州議會婦女黨團(NYS Legislative Women's Caucus)主辦，表彰了來自全州數十位傑出女性。

為響應今年主題，李羅莎特別表彰了資深教育人士王陳慧麗。在王陳慧麗的領導下，皇后區173小學獲得聯邦政府頒發的藍絲帶卓越學校獎(Blue Ribbon Award)，並成功推動雙語教學計畫，為學生打造更加包容且富有活力的學習環境。整個3月期間，王陳慧麗的照片也被展示於紐約州議會大廈，表彰她的教育成就及其所影響的無數學生。

李羅莎表示，王陳慧麗充分體現了婦女歷史月的精神。「她對教育的投入，以及對一代又一代學生與家庭所產生的深遠影響，強而有力地提醒我們，一個人的力量可以振奮整個社區。我很榮幸能向她的貢獻致敬。」

對於此次表彰，王陳慧麗表示，能夠擔任173小學校長，陪伴學生走過人生中的關鍵時期，是她一生最大的榮耀。感謝李羅莎的肯定，也由衷感謝敬業的教師、行政人員以及家長為孩子們的福祉付出一切。

紐約市校長與校工協會(Council of School Supervisors and Administrators)亦讚揚王陳慧麗的貢獻。

紐約州 皇后區 眾議員

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