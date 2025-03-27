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皇后區圖書館 登上富比世全國最佳中型雇主榜

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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富比士近日發布2025年「美國最佳中型雇主榜」，皇后區公共圖書館上榜，成為唯一入選的公共圖書館。(記者鄭怡嫣╱攝影)
富比士近日發布2025年「美國最佳中型雇主榜」，皇后區公共圖書館上榜，成為唯一入選的公共圖書館。(記者鄭怡嫣╱攝影)

富比士(Forbes)近日發布2025年「美國最佳中型雇主榜」，皇后區公共圖書館上榜，成為唯一入選的公共圖書館，紐約州共有36家機構上榜，包括皇后區公共圖書館在內的七家機構位列前100名。

該榜單由富比士與市場研究機構Statista合作編制，根據1000至5000名員工的公司內部的反饋來評估，評估參數包括薪資、工作環境、職業發展機會等，企業無法通過付費入榜。今年，皇后區公共圖書館是唯一上榜的公共圖書館，位列第46位，也是唯二入選的圖書館之一，另一家為美國國會圖書館。

據了解，皇后區圖書館是全國規模最大及最繁忙的公共圖書館系統之一，服務美國最多元化的人口群體。該非營利組織成立於1896年，在皇后區運營著66個館點，包括分館、成人學習中心、青少年中心和流動圖書服務，共擁有超過500萬本圖書及各類館藏，涵蓋50種語言，每年舉辦數千場教育和文化活動。

常常使用圖書館服務的付女士表示，相比其他圖書館系統，皇后區圖書館查詢中文書更方便，一本圖書的簡繁體版本，更容易一鍵查到，而且也擁有更多種類的中文書籍。她對圖書館的服務非常滿意。

其他位列榜單的紐約州機構，還包括第八名的非營利健康保險公司Excellus BlueCross BlueShield、第12名專注酒類飲品的財富500強企業Constellation Brands、第30名的美國最大公共電力機構紐約州電力管理局、第48名的癌症研究與治療的先驅機構羅斯威爾公園綜合癌症中心(Roswell Park Comprehensive Cancer Center)、第64名的IT軟體與服務公司Nutanix；第86名專為發展障礙人士提供醫療與社會服務的AHRC；以及第88名的國際知名時尚品牌Tory Burch。

皇后區 紐約州 癌症

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