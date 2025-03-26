于金山座談舊作「偷渡」 嘆同船不同命

前世界日報記者于金山華埠且林市果圖書講座，分享撰寫「生銹的花旗夢 —— 萍姐與偷渡浪潮」時所見所感。(記者劉梓祁╱攝影)

前世界日報記者于金山25日主講曼哈頓華埠且林市果圖書館「作者訪談」活動，分享他19年前撰寫「生銹的花旗夢 —— 萍姐與偷渡浪潮」時的所見所感，以及他之後持續跟蹤華人移民 社群、重新檢視偷渡潮對個人命運與社會結構所產生的長遠影響，感嘆「同一艘船，不同命運。」

「生銹的花旗夢 —— 萍姐與偷渡浪潮」以鄭翠萍為主要人物，外號「萍姐」的她被冠以「偷渡皇后」之稱，紐約南區聯邦法院在2005年5月開庭審理她所涉的人口犯罪，被視為華人偷渡歷史上的重大事件。本書則在同年開始籌畫，並於鄭翠萍在2006年3月被判刑數月後脫稿。

于金山說，「萍姐」案之所以舉足輕重，首先在於聯邦府試圖藉此立下審訊與處罰偷渡「蛇頭」的標竿，其次則因鄭翠萍本人在多年來的偷渡活動中，直接或間接參與並推動了大規模華人偷渡潮。在160頁內容中，于金山和共同作者通過一手資料和親身採訪，從不同角度回顧了「金色冒險號」事件。

為民主黨65D區領袖的于金山表示，「『金山夢』、『美國夢』或『花旗夢』，不論哪一個名字，都象徵著過去百多年來華人移居美國的共同夢。」他將當年的移民浪潮稱為「一篇篇血淚交織的華人移民故事」，因人們在追求美好生活的同時，也催生了幫派暴力和為爭奪「人蛇」而起的刀槍相向。

他回憶說，在金色冒險號擱淺當日，自己接到通知後便趕往移民拘留所，發現許多年齡在20歲上下的青年身披毛毯，且移民局官員也對突如其來的混亂情勢不知所措。當時，于金山不僅臨時做起翻譯，也第一時間接觸到死裡逃生的偷渡客 ，聽聞許多故事。

「同一艘船，不同命運，」于金山說，當時有兒童被保護局接納、長大後成就非凡，也有人被驅逐甚至死亡，或是艱難為生存奮鬥。他還說，當年的「偷渡最高峰」，也助長了華人幫派的勢力擴張，許多新移民深受其害，陷入無法自拔的命運圈套。

盡管如此，萍姐在民間深受尊重，坊間留有「一個靠鄧小平，一個靠鄭翠萍」的說法。籍貫為福建省亭江鎮盛美村的她被捕後，許多鄉親草擬「聲援萍姐公開信」，並把信件和支持者的簽名帶回紐約。在鄭翠萍於2014年4月24日去世後，各閩籍社團也給予了高度評價。