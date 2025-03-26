認不構成危險 聯邦法官要求停止逮捕、驅逐韓裔哥大生

川普政府正轉向針對挺巴學運中的小角色，「即使是低調、無害和相對克制地表達自己的觀念，也會使你成為眾矢之的」。(記者曹馨元╱攝影)

聯邦法官25日在聽證會上認定，因參與挺巴學運而遭移民與海關執法局(ICE )登門搜捕的韓裔哥大 學生鄭延書(Yonseo Chung，音譯)並不對社區及外交政策構成威脅，要求川普 政府停止對她的逮捕和遞解行為。

在ICE探員多次試圖上門拘捕、並告知鄭延書她的綠卡被撤銷後，這名21歲哥大學生就其遭ICE針對的合法性，提告總統川普、國務卿魯比歐(Marco Rubio)及一眾聯邦高官。法官布什沃德(Naomi Buchwald)在聽證會上表示，「沒有任何紀錄 」顯示鄭延書對社區構成危險、為外交政策帶來風險、或曾與恐怖組織溝通。

川普政府拘捕並驅逐鄭延書的理由為，她存在於美國會妨礙政府達成阻止反猶主義蔓延的外交目標，與此前拘捕另一名持有綠卡的挺巴哥大學生哈利勒(Mahmoud Khalil)理由相同。

鄭延書的律師卡瑟姆(Ramzi Kassem)在聽證會後表示，法庭做了「公正、公平的事」；據起訴書，鄭延書並非挺巴學運的核心人物，她僅因參與本月初的一起抗議活動而有過被捕記錄，「她是一名大三學生，只是做了幾代大學生都做過的事，那就是發聲和抗議」。

而鄭延書的另一名律師雅夫(Nathan Yaffe)指出，川普政府正轉向針對挺巴學運中的小角色；鄭延書從未就挺巴抗議接受媒體採訪、或與校方交涉，「即使是低調、無害和相對克制地表達自己的觀念，也會使你成為眾矢之的」。