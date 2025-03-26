我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI輔助 得來速出餐正確率提高3％

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

認不構成危險 聯邦法官要求停止逮捕、驅逐韓裔哥大生

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府正轉向針對挺巴學運中的小角色，「即使是低調、無害和相對克制地表達自己的觀念，也會使你成為眾矢之的」。(記者曹馨元╱攝影)
川普政府正轉向針對挺巴學運中的小角色，「即使是低調、無害和相對克制地表達自己的觀念，也會使你成為眾矢之的」。(記者曹馨元╱攝影)

聯邦法官25日在聽證會上認定，因參與挺巴學運而遭移民與海關執法局(ICE)登門搜捕的韓裔哥大學生鄭延書(Yonseo Chung，音譯)並不對社區及外交政策構成威脅，要求川普政府停止對她的逮捕和遞解行為。

在ICE探員多次試圖上門拘捕、並告知鄭延書她的綠卡被撤銷後，這名21歲哥大學生就其遭ICE針對的合法性，提告總統川普、國務卿魯比歐(Marco Rubio)及一眾聯邦高官。法官布什沃德(Naomi Buchwald)在聽證會上表示，「沒有任何紀錄 」顯示鄭延書對社區構成危險、為外交政策帶來風險、或曾與恐怖組織溝通。

川普政府拘捕並驅逐鄭延書的理由為，她存在於美國會妨礙政府達成阻止反猶主義蔓延的外交目標，與此前拘捕另一名持有綠卡的挺巴哥大學生哈利勒(Mahmoud Khalil)理由相同。

鄭延書的律師卡瑟姆(Ramzi Kassem)在聽證會後表示，法庭做了「公正、公平的事」；據起訴書，鄭延書並非挺巴學運的核心人物，她僅因參與本月初的一起抗議活動而有過被捕記錄，「她是一名大三學生，只是做了幾代大學生都做過的事，那就是發聲和抗議」。

而鄭延書的另一名律師雅夫(Nathan Yaffe)指出，川普政府正轉向針對挺巴學運中的小角色；鄭延書從未就挺巴抗議接受媒體採訪、或與校方交涉，「即使是低調、無害和相對克制地表達自己的觀念，也會使你成為眾矢之的」。

川普 哥大 ICE

上一則

不滿言論自由受阻 全美教授聯合告川普

下一則

遊民所業主告周邊5華裔屋主 居民持續抗爭
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

MLB／大谷翔平要去白宮了 川普邀冠軍隊伍道奇作客

MLB／大谷翔平要去白宮了 川普邀冠軍隊伍道奇作客
川普有意加徵關稅 分析師：晶片業下半年需求堪憂

川普有意加徵關稅 分析師：晶片業下半年需求堪憂
俄羅斯開出1條件同意黑海停火 川普：美方研議中

俄羅斯開出1條件同意黑海停火 川普：美方研議中
「晶片戰爭」作者：台積電避反壟斷 仍是未定之天

「晶片戰爭」作者：台積電避反壟斷 仍是未定之天

熱門新聞

隨著川普政府對移民政策的收緊，華人職介所老闆表示，由於雇主擔心雇用無合法身分的移民會觸犯法律，現金工的需求大幅下降。(記者高雲兒╱攝影)

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

2025-03-24 07:41
紐約大都會運輸署(MTA)19日宣布，將停售象徵地鐵文化的MetroCard。(記者劉梓祁╱攝影)

揮別地鐵卡 紐約MTA將停售MetroCard

2025-03-19 19:49
原計畫翻修布碌崙86街2501號，並與市府合作興建遊民所的開發商「Sandhu Builders」，如今正面臨貸款糾紛。房地產融資公司紐約州最高法院提出止贖訴訟，希望法院允許融資方沒收該建築並將其法拍。(記者馬璿／攝影)

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

2025-03-21 06:49
盡管法拉盛仍擁有皇后區最便宜的統倉公寓，但上漲趨勢仍然很明顯。(記者高雲兒╱攝影)

紐約皇后區統倉公寓租金直漲 住客吃不消

2025-03-22 06:59
根據市警局最新消息，一名51歲女子的遺體23日早晨被發現在托騰堡公園東河水域漂浮，圖為該公園。(本報檔案照)

紐約貝賽公園附近驚見浮屍 確認為法拉盛華女

2025-03-24 14:28
為減少行人與行車事故，市府將在布朗士、皇后區、布碌崙(布魯克林)及史泰登島設立新的「區域限速區」，將列管區域車速上限將降至每小時20哩。(記者馬璿╱攝影)

交通局擴大「限速區」 4處社區限速降至20哩

2025-03-21 02:26

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查