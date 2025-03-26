復活節家庭日 4/6免費彩蛋尋寶

紐約人壽保險公司與蜂蜜藝術學院將於4月6日(周日)在紐約法拉盛草原可樂娜公園舉辦「復活節家庭日」活動。(記者高雲兒╱攝影)

紐約人壽保險 公司與蜂蜜藝術學院(Honey Art Academy)將於4月6日(周日)在皇后區法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)舉辦「復活節 家庭日」活動。本次活動免費對公眾開放，旨在促進社區融合，為家庭和孩子們帶來充滿歡樂的節日體驗。

紐約人壽保險公司分行經理周蓉芳表示，此次活動獲得多位社區領袖的支持，希望通過藝術與互動活動增強家庭與社區的聯繫，讓不同族裔的居民共度一個溫馨而愉快的復活節。紐約州軍警民協會也將派出志願者協助現場秩序，確保活動安全有序進行。

活動當天，蜂蜜藝術學院將帶來一場近一小時的才藝表演，包括音樂、舞蹈等多種藝術節目。此外，公園內將設置三個彩蛋尋寶區域，孩子們可以在不同區域尋找隱藏的彩蛋並獲取驚喜獎品。活動還設有復活節兔子合影環節，讓家庭成員能夠留下美好回憶。現場還將舉辦多種趣味遊戲，參與者可贏取各類適合不同年齡段的玩具和禮品。

主辦方表示，希望通過此次活動增強社區活力，促進家庭互動，讓孩子們在春日氛圍中度過一個難忘的復活節。歡迎社區居民攜家人參與，共同慶祝這一節日。