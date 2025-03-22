長島2按摩店涉黃 店鋪查封4華人被捕

長島薩福克郡警方突擊檢查當地兩家按摩店，並逮捕四名涉嫌賣春及其他相關罪名的華裔員工。圖為其中一家按摩店Relax & Go。(谷歌地圖)

紐約長島 薩福克郡警方近日對當地兩家按摩店進行突擊檢查，並逮捕了四名涉嫌賣淫及其他相關罪名的華裔員工，此四人均報住在法拉盛 。

19日下午，薩福克郡第四分局的警員、偵探以及史密斯鎮(Smithtown)消防局長對位於范德比爾特汽車大道(Vanderbilt Motor Parkway)27號的「Relax & Go」按摩店突襲，並逮捕了兩名員工。

他們分別是47歲的張樹良(Shuliang Zhang，姓名皆音譯)、52歲的陳眉真(Meizhen Chen)，張樹良被指控未經授權從事專業活動和賣淫，陳眉真則被指控未經授權從事專業活動。此外，消防局長還發現該店存在多項建築和電氣違規行為，當地建築部門認定該場所不適合人員居住，並對該店進行了查封。

同一天下午3時左右，警方根據社區投訴，對位於岩點(Rocky Point)的一家按摩店進行了突擊檢查，同樣逮捕了兩名員工。51歲的嚴碧波(Bibo Yan)被指控非法從事專業活動，47歲的孟友華(Youhua Meng)還被加控了賣淫罪，相關部門日前對該店發出多項傳票 和違規通知。

四名嫌犯已被簽發出庭傳票，並將在稍後日期於中央艾斯利普(Central Islip)的第一地區法院出庭。警方呼籲任何了解非法活動信息的民眾聯繫薩福克郡止罪熱線(Suffolk County Crime Stoppers)，電話為1(800)220-8477。