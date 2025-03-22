州府啟動麻疹網站 防疫苗詐欺

霍楚(右)與州衛生廳長麥當勞(James McDonald，左)呼籲民眾接種所有建議的疫苗。(取自州長辦公室)

因應紐約州 近期出現麻疹病例，州長霍楚(Kathy Hochul)近期宣布啟動新網站，提供疫苗 接種、公共衛生資訊及醫療機構參考資料，以支援疫苗接種與公眾教育工作。州府官員指出，近年來疫苗錯誤資訊助長猶豫心理，導致免疫率下降，因此該網站的創立在這個關頭顯得重要。

新網站ny.gov/measles提供「民眾需知」、「疫苗接種率」及專為醫療機構設計的資訊頁面，協助公眾獲取正確資訊。 州府表示，疫苗錯誤資訊不僅影響接種率，甚至催生偽造疫苗接種紀錄的黑市交易。州衛生廳已透過其屬下的調查局嚴查疫苗詐欺現象，近期破獲多起相關案件。

防範疫苗詐欺仰賴多方合作，紐約州的學校負責審查學生接種紀錄，並與州教育廳、地方衛生部門及學校護理組織合作。調查局則與執法機關及檢察機構聯手，加強執法行動，確保接種數據真實可靠。根據紐約州法律，偽造疫苗紀錄屬重罪，違者將面臨嚴重法律後果。

截至目前，紐約州已通報四例麻疹病例，其中三例來自紐約市，一例發生在長島薩福克郡(Suffolk County)。這些病例之間無關聯，也未與德州及新墨西哥州的疫情 相連。

根據免疫登記數據，紐約州(不含紐約市)兩歲以下幼童的MMR(麻疹、腮腺炎、德國麻疹)疫苗接種率為81.4%，而學齡兒童接種率則約90%。完整免疫需接種兩劑MMR疫苗，未確定自身接種狀況者應諮詢醫生或當地衛生機構。1957年前出生者多具免疫力，而1957至1971年間出生者應確認早期接種的疫苗是否仍有效。

「麻疹不該出現在21世紀，更不該出現在紐約州」，霍楚在發布會上說道，「隨著麻疹疫情擴散，紐約人應確保接種疫苗、獲取正確資訊，防止這種本可預防的疾病傳播，保障社區安全。」