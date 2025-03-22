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帶傷痕前行… 疫情5周年 皇后區影像故事見證華埠變化

記者尤昱程╱紐約報導
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卡托(左)回憶，影展原訂2020年3月19日開幕，因疫情突遭關閉，但團隊迅速調整格式，轉為線上播放，最終如期舉行，並從客廳直播，讓全球觀眾參與。(記者尤昱程╱攝影)
卡托(左)回憶，影展原訂2020年3月19日開幕，因疫情突遭關閉，但團隊迅速調整格式，轉為線上播放，最終如期舉行，並從客廳直播，讓全球觀眾參與。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區世界電影節(Queens World Film Festival)於近日舉辦「Looking Back to Look Forward」新冠疫情五周年特展，城市保健計畫(MetroPlusHealth)以及皇后區公共圖書館的「皇后區記憶計畫」(Queens Memory Project)共同策畫，透過一系列短片、口述歷史與互動裝置，讓社區居民重溫疫情帶來的衝擊與人們展現的韌性，並思考未來的方向。

此次特展旨在回顧疫情期間皇后區的變化，並記錄人們如何互助、適應與重建社區。皇后區世界電影節於2020年3月19日成為全球首個因應疫情而全面轉為線上放映的影展。影展創辦人暨執行總監卡托(Katha Cato)表示，希望透過影像與故事，讓人們記住那段艱難時光，同時展望未來如何繼續攜手前行。

五年過去，卡托表示，盡管活動逐步回歸線下，但觀眾的熱情已不如往昔。她說，「疫情讓我們失去了很多，我們都帶著傷痕前行，對我而言，要帶著笑容繼續支持年輕創作者、推動影展發展，確實需要很大的努力。」

影展精選五部影片，其中包括沃隆(Mara Wollong)的「Studio with a View」，她透過鏡頭記錄社區的變遷，從最初的寂靜、恐懼，到居民發起互助行動，以及疫情後的社區重建與商業變遷。

沃隆說，疫情爆發後，她因封鎖政策被困在家中，透過窗戶見證了華埠的變化，「疫情對華埠的衝擊比其他地方更大，不僅因為病毒本身，還有來自外界的偏見與歧視。」

談及影片的核心精神，沃隆表示，盡管疫情帶來許多挑戰，但人的韌性始終存在，「無論面對多大的危機，人們總能找到生存的方法，建立社群，彼此扶持，這就是讓我們能夠走過這場風暴的力量。」

皇后區記憶計畫自疫情初期開始收集居民口述歷史，記錄人們的生活變化與共同經歷，並在...
皇后區記憶計畫自疫情初期開始收集居民口述歷史，記錄人們的生活變化與共同經歷，並在現場設有互動地圖裝置，讓來賓分享自身的封城記憶。(記者尤昱程╱攝影)
「Looking Back to Look Forward」特展旨在回顧疫情期間...
「Looking Back to Look Forward」特展旨在回顧疫情期間皇后區的變化，並記錄人們如何互助、適應與重建社區。(記者尤昱程╱攝影)

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