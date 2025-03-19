國際佛光會辦兩場論壇 剖析女性終身學習

本次會議的與談人，包括國際佛光會美東副祕書長永固法師、國際佛光會聯合國發展委員會主任委員何美寶、杭州申辦第19屆亞運會英文陳述人陳永馨、國際佛光會紐約協會會長陳澄慧，以及國際佛光會溫哥華協會副會長史庭如。(記者高雲兒／攝影)

聯合國 第69屆婦女地位委員會(CSW69)已於10日開幕，並將持續至21日。國際佛光會世界總會18日宣布，將再次以非政府組織身分參與，並於今19日(周三)及20日(周四)，分別舉辦中文論壇與英文婦女平行會議，主題為「知賓──女性的終身學習之旅」。

有霖法師表示，與談人將從多個角度探討女性在佛光會及社會中的角色與影響力，並分享如何透過教育與服務實現自我成長與社會貢獻。(記者高雲兒／攝影)

記者會上，佛光山紐約道場監院兼國際佛光會聯合國辦公室主任有霖法師表示，與談人將從多個角度探討女性在佛光會及社會中的角色與影響，分享如何透過教育與服務，實現自我成長與社會貢獻。而為深化會議主題，佛光山紐約道場也將於18日至30日舉辦「知賓展」，展示佛光山獨有的「知賓」制度。

在CSW69婦女平行會議，五位與談人國際佛光會美東副秘書長永固法師、國際佛光會聯合國發展委員會主任委員何美寶、杭州申辦第19屆亞運會英文陳述人陳永馨、國際佛光會紐約協會會長陳澄慧，以及國際佛光會溫哥華協會副會長史庭如，將從不同視角剖析女性終身學習的重要性。

為推動女性終身學習與社會參與，國際佛光會將於19日(周三)及20日(周四)分別舉辦中文論壇與英文婦女平行會議，主題為「知賓──女性的終身學習之旅」。(記者高雲兒／攝影)

國際佛光會紐約協會會長陳澄慧強調，佛光山開山祖師星雲大師 所推動的人間佛教教育，以「平等」為核心價值，實踐共生共榮的目標，這與聯合國的17項永續發展目標高度契合。永固法師則解釋，今年的平行會的主題，旨在讓國際社會更了解佛光山不僅致力扶貧工作，也為不同層次的女性提供自我提升的機會。

國際佛光會將於19日晚間7時30分至9時30分，在紐約道場三樓舉辦聯合國婦女平行會議CSW69中文發表會」。20日晚間6時30分至8時，將於聯合國教堂中心(UN Church Center)舉行CSW69英文論壇。民眾無需報名，可直接到場參加。