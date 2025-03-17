挺巴學生簽證遭吊銷 華生自危急刪轉發貼文

因川普政府嚴厲打擊挺巴國際學生，哥大華人畢業生都因曾參與挺巴學運而感到焦慮害怕。圖為去年紐約市警進入哥大校園。(記者曹馨元╱攝影)

去年剛於哥倫比亞大學(Columbia University)畢業的張同學(化名)近日十分焦慮，在過去的幾天裡，他不斷在臉書、Instagram等社群媒體上逐一刪除自己轉發的支持巴勒斯坦相關帖子，甚至連曾經的按讚都被他小心地一個個取消。

對於如今在紐約工作，仍使用學生簽證 (F1-OPT)的張同學，他的驚慌並不是空穴來風。兩周前，持有綠卡的哥大 畢業生哈利勒(Mahmoud Khalil)因主導校園挺巴學運而遭移民及海關執法局(ICE)拘捕；近日，紐約時報指出，一名印度籍的哥大博士斯里尼瓦桑(Ranjani Srinivasan)也突然被告知，她的學生簽證已經被取消，而她也匆忙「逃往」加拿大 ，當局將她的離開描述為「自行遣返」。

「如今真的是人人自危，誰都說不好會發生什麼」，獲得理工科學位的張同學尚未抽得工作簽證，目前就職於一家科技公司的他仍在使用學生簽證附帶的工作機會，「如果要取消我的學生簽證，我在美國工作的合法身分也沒有了；雖然這一切讓人很氣憤，但是我畢竟想在這裡留下來，還是小心為上」。

據「紐約時報」報導，三名聯邦探員在7日突然出現在斯里尼瓦桑的哥大宿舍公寓，但由於她在事前就得知自己的學生簽證遭吊銷，斯里尼瓦桑當時並沒有開門。「氣氛看起來很不穩定，也很危急」，於是，她當機立斷，決定飛往加拿大。斯里尼瓦桑是傅爾布萊特獎 (Fulbright)得主，據悉，僅有極少數非常優秀的外籍學生才能獲此榮譽。

在她抵達加拿大後，國土安全部(DHS)發表聲明，將斯里尼瓦桑定性為恐怖分子的同情者，並指控她鼓吹暴力、「參與支持恐怖組織哈馬斯的活動」；同時，國土安全部長諾姆(Kristi Noem)14日發聲明強調，「獲得在美國生活和學習的簽證是一種榮幸，但當你提倡暴力和恐怖主義時，這種特權應被撤銷」。

同樣在去年畢業於哥大的一名同學也表示，自己如今正在面試一份心怡的工作，但在面試時被額外問到，是否接受與支持以色列的客戶一起工作；「而且其它員工告訴我，這家公司剛剛新任命了一個猶太事務聯絡員，這個職位之前都不存在」，這名不願具名的同學也曾多次參與校園挺巴示威，「我現在感到非常焦慮和不適，但對於國際學生來說，我們除了小心、閉嘴之外沒有更多選擇」。