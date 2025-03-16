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張沁茹 虛擬中探討個人與社會關係

記者范航瑜╱紐約報導
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張沁茹的作品曾在美中多地展出，入選各大動畫與影展，包括MUSE獎的白金獎。(張沁茹提供)
張沁茹的作品曾在美中多地展出，入選各大動畫與影展，包括MUSE獎的白金獎。(張沁茹提供)

張沁茹的童年在廣東度過，潮濕的天氣、電梯口幽暗的迴廊、親戚送來的粉色裝飾，這些看似無關的記憶碎片，在她的作品中交織成對個人情感與女性身分的深刻探索。從羅德島設計學院畢業到功成名就回校演講，她的藝術之路不斷挖掘個人經驗與社會身分的複雜關係。

張沁茹的創作起步於傳統媒介。然而，新冠疫情期間，由於人手短缺與空間受限，她轉向數字媒體，「數字媒介讓我得以實現傳統電影難以呈現的幻想空間。」她的代表作「Homecore」是一部12分鐘的虛擬實境(VR)動畫，透過沉浸式體驗，探討個人與社會的關係，作品以一名12歲女孩的日常生活為線索，展現環境如何影響個體，「我想探討的是，我們的生活究竟是由現實主導，還是被過去所支配？」

「Homecore」的靈感來自她童年在廣東的家，電梯出口處幽暗的迴廊、潮濕的空氣，她將這些記憶轉化為互動體驗，觀眾雖以VR形式身處其中，卻無法改變任何事，只能作為旁觀者。

張沁茹的早期作品則展現被壓抑的女性情感，例如，她設計了一套擴增實境(AR)魔法少女服裝，讓路過的觀眾在虛擬空間中穿上粉色蕾絲裙，以此挑戰社會對性別的刻板印象。隨著創作的深入，她的表達方式變得更隱晦，「Homecore」雖融入女性元素，卻未直接指向性別議題。

張沁茹的作品曾在美中多地展出，入選各大動畫與影展，包括MUSE獎的白金獎。她亦受邀於羅德島設計學院和普瑞特學院(Pratt Institute)演講，並擔任多個藝術與設計競賽評審。 在觀察當代華人藝術家時，她發現一種「撕裂」的現象，「許多華人藝術家的作品圍繞『中國藝術家』的身分展開，這固然重要，卻也容易陷入臉譜化」，她認為過度強調身分可能會削弱個人表達。

張沁茹以中國本土藝術家為例，指出他們更注重細膩的個人表達，而非東西方二元對立，「他們不會特意區分『我是亞洲人』與『你是西方人』，因此作品往往更純粹。我也理解在西方語境下，觀眾習慣從身分政治的角度理解亞洲藝術家，但我更希望尋找平衡，探索更個人化的藝術語言。」

張沁茹代表作「Homecore」是一部12分鐘的VR動畫，透過沉浸式體驗探討個人...
張沁茹代表作「Homecore」是一部12分鐘的VR動畫，透過沉浸式體驗探討個人與社會的關係。(張沁茹提供)

華人 VR 疫情

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