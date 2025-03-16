亞太裔婦女賦能慶典規模擴大 表彰執法女性

市警總局中最高警銜的華裔女性副督察潘蘇利文表示，今年的活動規模較去年更大，邀請了多位女性高管發表演講，探討不同文化的發展進程。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市 警總局14日晚間在皇后區警察學院舉辦了第二屆「亞太裔婦女賦能慶典」，旨在表彰和提升亞太裔女性在執法領域的地位，並呼籲社會關注他們在紐約多元文化環境中的權益和貢獻。今年的活動規模較去年更大，吸引了警局高層、執法部門代表、市政府官員及眾多社區民眾參與，探討如何推動女性在執法領域的發展。

此次慶典不僅是對女性執法人員的表彰活動，更是一場多元文化的盛宴。市警總局中最高警銜的華裔女性副督察潘蘇利文 (Sullivan Pan)介紹，今年的活動規模較去年更大，邀請了多位女性高管發表演講，探討不同文化的發展進程。此外活動還安排了文化戲劇、舞蹈和藝術表演，涵蓋了亞洲各個不同文化的元素，讓與會者更深入地了解亞太裔的豐富傳統。

潘蘇利文分享了自己的職業經歷，作為第20分局的指揮官，她負責上西區的綜合評估工作。她表示，2004年加入警局時，全市僅有83名亞裔 女性警員，而如今這一數字已增長至368名，展現了女性在執法領域的不斷進步。

「我們與男性同事並肩工作，實際上對表現和公平有相同的期望，無論是在工作表現、執行任務，還是應對執法挑戰、接聽電話、聽取社區對生活質量和犯罪的關注並嘗試解決問題方面，我們都同樣投入。女性確實提供了不同的視角，並且非常努力工作。我們與男性同事一樣專注，真正傾聽紐約市的多元化聲音。然而，長期以來，我們的文化在這方面並未得到充分代表」，潘蘇利文說道。

她還表示，「警局的同事們也是我的第二個家庭。我負責大約400人，直接指揮120人，因此我要確保他們的身心狀態良好，並保持工作動力」，她強調，女性警員不僅要在職業上不斷進步，同時也面臨著平衡工作與家庭的挑戰，特別在晉升過程中，工作責任隨之增加，需要付出更多努力。