我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

亞太裔婦女賦能慶典規模擴大 表彰執法女性

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市警總局中最高警銜的華裔女性副督察潘蘇利文表示，今年的活動規模較去年更大，邀請了多位女性高管發表演講，探討不同文化的發展進程。(記者高雲兒╱攝影)
市警總局中最高警銜的華裔女性副督察潘蘇利文表示，今年的活動規模較去年更大，邀請了多位女性高管發表演講，探討不同文化的發展進程。(記者高雲兒╱攝影)

紐約市警總局14日晚間在皇后區警察學院舉辦了第二屆「亞太裔婦女賦能慶典」，旨在表彰和提升亞太裔女性在執法領域的地位，並呼籲社會關注他們在紐約多元文化環境中的權益和貢獻。今年的活動規模較去年更大，吸引了警局高層、執法部門代表、市政府官員及眾多社區民眾參與，探討如何推動女性在執法領域的發展。

此次慶典不僅是對女性執法人員的表彰活動，更是一場多元文化的盛宴。市警總局中最高警銜的華裔女性副督察潘蘇利文(Sullivan Pan)介紹，今年的活動規模較去年更大，邀請了多位女性高管發表演講，探討不同文化的發展進程。此外活動還安排了文化戲劇、舞蹈和藝術表演，涵蓋了亞洲各個不同文化的元素，讓與會者更深入地了解亞太裔的豐富傳統。

潘蘇利文分享了自己的職業經歷，作為第20分局的指揮官，她負責上西區的綜合評估工作。她表示，2004年加入警局時，全市僅有83名亞裔女性警員，而如今這一數字已增長至368名，展現了女性在執法領域的不斷進步。

「我們與男性同事並肩工作，實際上對表現和公平有相同的期望，無論是在工作表現、執行任務，還是應對執法挑戰、接聽電話、聽取社區對生活質量和犯罪的關注並嘗試解決問題方面，我們都同樣投入。女性確實提供了不同的視角，並且非常努力工作。我們與男性同事一樣專注，真正傾聽紐約市的多元化聲音。然而，長期以來，我們的文化在這方面並未得到充分代表」，潘蘇利文說道。

她還表示，「警局的同事們也是我的第二個家庭。我負責大約400人，直接指揮120人，因此我要確保他們的身心狀態良好，並保持工作動力」，她強調，女性警員不僅要在職業上不斷進步，同時也面臨著平衡工作與家庭的挑戰，特別在晉升過程中，工作責任隨之增加，需要付出更多努力。

潘蘇利文還指出，紐約市警局作為全美最大的執法機構之一，雖然在多個部門和單位中都有女性警員，但亞裔在警界的代表性仍不足。她鼓勵更多女性，尤其是亞太裔女性，考慮投身執法行業為社區服務，提升社會的整體安全和福祉。

市警總局社區事務副局長史瓦特(Mark Stewart)發言。(記者高雲兒╱攝影...
市警總局社區事務副局長史瓦特(Mark Stewart)發言。(記者高雲兒╱攝影)
「亞太裔婦女賦能慶典」不僅是對女性執法人員的表彰活動，更是一場多元文化的盛宴。(...
「亞太裔婦女賦能慶典」不僅是對女性執法人員的表彰活動，更是一場多元文化的盛宴。(記者高雲兒╱攝影)

蘇利文 紐約市 亞裔

上一則

布碌崙可負擔住宅改建遊民所 華人連署抗議

下一則

亞當斯任命瓦拉克代理第一副市長 預期最終由馬斯特羅接任
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

華裔畫家沃欣雨創業 開啟藝術事業

華裔畫家沃欣雨創業 開啟藝術事業
MLB大都會台灣日5月登場 4/30前早鳥票優惠

MLB大都會台灣日5月登場 4/30前早鳥票優惠
紐約布碌崙1男子遭刺身亡 嫌犯在逃

紐約布碌崙1男子遭刺身亡 嫌犯在逃
4月20日媽祖聖誕紐約花蓮慈惠堂盛大慶祝

4月20日媽祖聖誕紐約花蓮慈惠堂盛大慶祝

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」