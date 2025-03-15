葛謨角逐紐約市長 獲寇頓、莊文怡背書

前州長葛謨將在本次選舉角逐紐約市長，他14日獲布碌崙南區民選官員與選區領袖的背書。(路透)

前州長葛謨 (Andrew Cuomo)將在本次選舉角逐紐約市長，此決定日前也獲布碌崙(布魯克林)南區民選官員與選區領袖的背書，第47選區州眾議員寇頓(William Colton)與第43選區市議員莊文怡皆表支持。而過去任職寇頓幕僚長的賀立寧(Larry He)，也將成為葛謨本次競選團隊中的亞裔社區聯絡人。

寇頓與莊文怡認為葛謨在擔任州長期間展現領導力，致力於解決市內的住房與遊民危機。寇頓表示，葛謨任州長期間並未忽視布碌崙南區社區，並在颶風桑迪期間協助社區恢復。他補充，葛謨也確保學校獲得資金支持，讓紐約市維持可負擔性。

莊文怡則認為葛謨長期為亞裔社區奮鬥，擴展教育且解決公共安全問題，在打擊遊民和犯罪方面都有表現。她指出，現在的遊民所政策無法妥善安置需要的人，她相信以葛謨過去的政績更能為社區發聲，其他華裔領袖，如第49選區謝曉瓊、高應達、第47選區唐鳳巧及賀立寧同樣為他背書。

葛謨擔任州長期間以強硬的領導風格和推動進步政策而聞名，除推動紐約州同性婚姻合法化，並將「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)墮胎權納入州法外，也制定帶薪家庭假計畫。此外，他也曾主導如新塔潘澤大橋(Tappan Zee Bridge)與翻修拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)等基礎建設案。

然而，他的政治生涯後期恰逢新冠疫情 爆發，雖透過定期召開記者會讓大眾跟進，並發布一系列命令試圖遏制疫情擴散，但當時的州府也曾被指隱瞞疫情初期養老院死亡數據，並因動用州府資源撰寫疫情回憶錄獲得500萬元稿酬，引發道德爭議。

此外，葛謨爭議點也包括曾被前幕僚在內多名女性指控性騷擾 ，盡管他否認此指控，並稱有關性騷擾的報告是出於政治動機，但他還是因這一連串指控被迫在2021年辭去州長一職。發言人表示，該性騷指控目前已有原告撤回訴訟，且多名檢察官決定不提出刑事指控。