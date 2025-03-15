美東趙族宗親會春宴 逾500人同樂

美東趙族宗親會日前在布碌崙舉辦2025年春宴。(趙族宗親會提供)

美東趙族宗親會日前在布碌崙(布魯克林)舉行2025春宴及聯歡晚會，共有包括趙氏宗親和各界嘉賓和等500多人歡聚一堂，共慶新春、同賀新禧。

此次迎新春宴在位於8大道的新鳳凰城大酒樓舉行，除豐盛的晚宴，當晚活動還包括精彩的文藝演出，歷時3個多小時的聯歡晚會充滿了喜悅和歡樂。

宗親會主席趙宇傑向大家致以熱烈歡迎和祝福，他說，回首過去一年，宗親會秉承「敦親睦族、傳承家風」的宗旨，團結合作，為族親辦了不少實事，包括一年一度中秋月餅和養老金的發放、統一財政制度，壯大樓業管理系統等；宗親會同時堅持以服務會員為根本，既凝聚了家族血脈承傳，也為年輕一代樹立了崇德向善的榜樣。

趙宇傑表示，這些所有的成績都離不開每一位職員、委員和元老顧問的支持和合作。展望新的一年，他期望繼續得到兄弟僑團的支持，共同攜手前行，推動慈善公益互助，弘揚家族優良傳統，支持青年才俊成長，為推動社區繁榮和家鄉經濟建設盡一份心力。

隨後副主席趙呂誠介紹了與會嘉賓、秘書長趙文惠致答謝辭。當晚，與趙族有恩人世誼的林西河堂主席林順英、新會同鄉會主席趙榮德、浮石紫氣堂副主席趙建榮、馬氏宗親會主席馬傑平、紐約龍岡親義公所主席關振立，以及美東聯城公所主席梁漢本等人也發表講話。