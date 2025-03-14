皇后區市警109分局警民會：2024犯罪率較前年減5.8%

科爾曼提醒居民提高防詐意識，特別是社群媒體上的貨幣兌換詐騙、銀行周邊的行竊，以及針對華人社區的微信交易陷阱等。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區市警109分局近期舉行警民會，局長科爾曼(Kevin Coleman)說，2024年該分局指數犯罪率較前一年下降5.8%，其中搶劫案減少10%、槍擊案減少50%，為2018年以來最低。他表示，盡管犯罪率下降，警方仍有很多工作要做，將持續執法，確保2025年治安狀況進一步改善。

科爾曼說，過去一年執法行動增加，交通違規罰單上升8%，治安違規罰單增長66%，非法街頭攤販取締行動增幅達139%，財產沒收案件增長42%。警方2024年查扣的無證攤販財物總價值達1萬8000元，相較2023年增加5000元。

針對法拉盛街頭違規攤販問題，市議員黃敏儀說，市府已恢復與市清潔局的每周聯合執法行動，並計畫持續加強管理。部分居民反映，因人行道阻塞，行人被迫走上馬路，相當危險。科爾曼表示，已調整取締時間以提高行動效果，並將持續加強執法，減少犯罪機會與街道混亂狀況。

在會議期間，有人詢問市議會是否計畫強制登記電動車 ，並質疑黃敏儀對該議題的立場。黃敏儀回應，市議會已就相關法案展開討論，並考慮加強管理，確保電動車使用合規。科爾曼則表示，目前法規已要求所有電動車登記並遵守交通規則，但執法過程中仍發現許多違規車輛，警方已查扣逾百輛無牌電動車，未來將持續取締。

科爾曼也提醒居民提高防詐意識，特別是社群媒體上的貨幣兌換詐騙、銀行周邊的行竊，以及針對華人社區的微信 交易陷阱。他指出，詐騙集團通常透過社交平台與受害者聯繫，聲稱能提供優惠匯率 ，實際上是設局搶劫。