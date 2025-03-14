市府擬允許輕便摩托車 通行布碌崙大橋和皇后區大橋
紐約市交通局13日提出新草案，擬允許領有車牌的小型摩托車(Moped)在布碌崙(布魯克林)大橋與皇后區大橋(Queensboro Bridge)下層道路通行；此舉旨在為通勤者與外賣員提供更安全、便利的進出曼哈頓途徑，並緩解小型摩托與自行車在橋梁上的混行衝突。
根據現行規定，所有橋梁均禁止小型摩托車通行，導致大量騎車人士使用行人或自行車道，引發兩類使用者之間的安全顧慮。當局在提案中指出，許多使用小型摩托的外賣員居住於布碌崙和皇后區，若欲合法往返曼哈頓，幾乎沒有合規路線可走。
新規若獲通過，僅限懸掛車牌、經正式註冊的小型摩托可使用布碌崙大橋和皇后區大橋下層道路，而曼哈頓橋(Manhattan Bridge)、威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)以及皇后區大橋上層道路仍維持禁止摩托通行。
當局在文件中解釋，之所以選擇開放部分橋梁道路，主因是其在結構及防護設置上能為騎車人士提供更高安全保障；相比之下，曼哈頓橋、威廉斯堡橋及皇后區大橋上層道路缺乏類似防護，仍不宜對小型摩托開放。
根據計畫，使用橋梁的摩托車主必須繳納4.5元的堵車費。此外，雖然橋上速限介於每小時30至35哩，但交通局表示實際車流速度通常低於此範圍。
盡管提案並未針對違規超速的問題設計解決方案，但市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，「這項修訂旨在為小型摩托使用者開創更安全、可行的使用選擇，特別是每天依賴其通勤或從事外送工作的群體。在過去，騎士只能被迫選擇繞遠或冒險進入自行車道，帶來潛在危險，也增加不必要的通勤成本。」
近10年來，外送服務的興起令電單車(E-bike)和小型摩托車等輕型交通工具的使用量大幅增加。市府多次警告，未懸掛正式車牌的小型摩托恐對行人和騎乘者本身構成潛在威脅。
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