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市府擬允許輕便摩托車 通行布碌崙大橋和皇后區大橋

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約市交通局13日提出新草案，擬允許領有車牌的小型摩托車在布碌崙大橋與皇后區大橋下層道路通行。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約市交通局13日提出新草案，擬允許領有車牌的小型摩托車在布碌崙大橋與皇后區大橋下層道路通行。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市交通局13日提出新草案，擬允許領有車牌的小型摩托車(Moped)在布碌崙(布魯克林)大橋與皇后區大橋(Queensboro Bridge)下層道路通行；此舉旨在為通勤者與外賣員提供更安全、便利的進出曼哈頓途徑，並緩解小型摩托與自行車在橋梁上的混行衝突。

根據現行規定，所有橋梁均禁止小型摩托車通行，導致大量騎車人士使用行人或自行車道，引發兩類使用者之間的安全顧慮。當局在提案中指出，許多使用小型摩托的外賣員居住於布碌崙和皇后區，若欲合法往返曼哈頓，幾乎沒有合規路線可走。

新規若獲通過，僅限懸掛車牌、經正式註冊的小型摩托可使用布碌崙大橋和皇后區大橋下層道路，而曼哈頓橋(Manhattan Bridge)、威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)以及皇后區大橋上層道路仍維持禁止摩托通行。

當局在文件中解釋，之所以選擇開放部分橋梁道路，主因是其在結構及防護設置上能為騎車人士提供更高安全保障；相比之下，曼哈頓橋、威廉斯堡橋及皇后區大橋上層道路缺乏類似防護，仍不宜對小型摩托開放。

根據計畫，使用橋梁的摩托車主必須繳納4.5元的堵車費。此外，雖然橋上速限介於每小時30至35哩，但交通局表示實際車流速度通常低於此範圍。

盡管提案並未針對違規超速的問題設計解決方案，但市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，「這項修訂旨在為小型摩托使用者開創更安全、可行的使用選擇，特別是每天依賴其通勤或從事外送工作的群體。在過去，騎士只能被迫選擇繞遠或冒險進入自行車道，帶來潛在危險，也增加不必要的通勤成本。」

近10年來，外送服務的興起令電單車(E-bike)和小型摩托車等輕型交通工具的使用量大幅增加。市府多次警告，未懸掛正式車牌的小型摩托恐對行人和騎乘者本身構成潛在威脅。

皇后區 曼哈頓 布碌崙

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