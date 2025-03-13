性侵犯者入住社區 布碌崙105小學家長恐慌

市議員莊文怡協助居民處理色狼入住社區的消息。(莊文怡辦公室)

有許多華裔 孩子就讀、布碌崙 (布魯克林)8大道附近的105小學家長，在本周接到校方通知，一名在州府網站登記的性侵犯者已入住社區，該消息在家長中引起恐慌情緒，他們紛紛聯絡了代表該區的市議員莊文怡。

莊文怡接到家長投訴後，聯絡了管轄該區的市警66分局。根據了解到的情況，按照紐約州 法律，當局不能禁止登記在冊的性侵犯者(Registered Sex Offender)入住任何社區，但警方必須根據法令通知社區。

105小學超過九成學生是華裔，該校華裔校長陳雪莉(Shirley Chen)10日向所有家長通告，告知學校接到市警通知，有一名登記在冊的性侵犯者入住社區。校長指出，校方發通告是為了讓社區內的弱勢群體知道，這名登記在冊人員可能帶來的威脅。

為了孩子們的安全，學校建議家長在家中和孩子討論這個問題，他們希望家長採取必要的措施保護孩子，確保孩子們在外不會和陌生人交談，以及遠離陌生人。

校方稱，他們已將這名色狼的資料存在校務處，家長可以到那裡了解具體情況，也可以在州府網站criminaljustice.ny.gov/SomsSUBDirectory/search_index.jsp ，或致電(800)262-3257，在市警總局獲得這名性犯罪人員的資料。

莊文怡表示，她和地方警局聯絡後，將於最近與警方合作，在社區舉辦學生安全講座，向家長和孩子傳授如何保護自己的方法。