探討高等教育困境 AAARI 3/17集思廣益

紐約市多個亞裔學者將於17日展開主題為「亞太裔美國人服務機構(AANAPISI)的國家概況：探索高等教育的歷史和當前困境」的研討會。(AAARI提供)

紐約市 立大學(CUNY)的亞裔 與亞洲研究所(Asian American/Asian Research Institute，簡稱AAARI)近日表示，由亨特學院(Hunter College)AANAPISI項目推動的線上討論會，17日(周一)將邀請紐約市多個亞裔學者展開主題為「亞太裔美國人服務機構(AANAPISI)的國家概況：探索高等教育的歷史和當前困境」的討論，歡迎有興趣的民眾屆時可線上、線下參與。

據悉，美國國會在2007年設立了AANAPISI服務機構，這是聯邦政府最新設立的少數族裔服務機構之一，旨在增強為亞太裔美國人的學生提供服務的能力；如今AANAPISI已逐步擴張至學院的大學，從教育層面上製造更多機會和資源。

消息指出，這項工作坊是由聯邦教育部通過亨特學院的AANAPISI項目贊助而成，來自紐約大學的助理教授Mike Hoa Nguyen將擔任主持人，並和皇后學院(Queens College)、亨特學院、以及布碌崙(布魯克林)學院(Broollyn College)AANAPISI項目的學者展開對話。

目前這三所學院的AANAPISI項目都有不同的關注重點，例如學業成績、精神健康、社會聯繫、為低收入 或新移民學生提供資源等，同時通過加強現有服務和課程，特別是展開對亞裔美國人的研究，為學生提供學術支援。

學者們將討論有關AANAPISI項目的創立和歷史基礎，多年來的發展以及如何對紐約市的學生和校園產生影響，重點將關注其歷史部分以及對高等教育的影響，以及當今政治背景下所面臨的困境等。

AAARI表示，該討論會將於17日(周一)線上線下舉辦，時間是上午11時至中午12時，地址是曼哈頓西43街25號房號1000，民眾也可線上參與，但必須先網上註冊預約。