葛謨稱若當選市長將增5000警力 非裔歐德思主打女性牌

目前在2025市長選舉中民調領先的前州長葛謨承諾，當選後將增加5000警力。與此同時，面對對手亞當斯在非洲裔選民中大失民心的情況，葛謨試圖「挖角」亞當斯的基本盤，同時鞏固他在大型工會組織中的支持率。(葛謨官方X帳號)

在2025市長選戰中民調領先的前州長葛謨 (Andrew Cuomo)9日在曼哈頓哈林區的一場集會中承諾，如果當選，將新招募5000名警察，以解決公共安全這一當務之急。葛謨在演講中特別將他所承諾的警隊規模與紐約市 歷史上首位非洲裔市長丁勤時(David Dinkins)時代相比，被認為是意在「挖角」對手亞當斯 (Eric Adams)的非洲裔選民基本盤。與此同時，同為非洲裔的參選人歐德思(Adrienne Adams)則主打她身為「女性」的身分特質，以吸引選民。

葛謨的對手歐德思雖身為非洲裔，但在第一次競選亮相中，她更加側重宣傳自己身為女性這一身分特質。(市議會提供)

目前，紐約市警(NYPD)的警隊總人數約3萬4000人。葛謨表示，增加5000名新血後，將使警力增加15%。他強調，新增人力的薪水開支幾乎只有現有警員加班費的一半，同時，擴充規模還能增加警隊士氣，利於留住人才。

葛謨有意將自己的政見與1990年代初在任的市長丁勤時相比較。葛謨表示，丁勤時上任時，紐約同樣面臨幫派橫行、犯罪率上升的衝擊，而他的策略是將警隊規模擴大了40%，總人數達3萬8500人，強調少數族裔和低收入人群正是最需要警察的人群。

分析人士認為，葛謨盛讚丁勤時，或意在趁勢瓜分亞當斯的票倉。此外，大型工會也是葛謨的目標。目前，曾在上次選舉中支持亞當斯的木匠公會(Carpenters' Union)已宣布支持葛謨，代表市府職員的237號工會也於上周宣布支持葛謨。

最新宣布參選的市議長歐德思則在周末的首次亮相中，以「史上首位女性市長」的口號凸顯自己的女性身分。她以自己的名Adrienne宣示身分，以突出其女性氣質，同時避免她因與亞當斯同姓而被籠罩在他的陰影下。在接受採訪時，歐德思將矛頭指向三名曾陷入過性醜聞的對手，包括葛謨、亞當斯和前市主計長斯靜格(Scott Stringer)。他目前獲得多名現任女性民代的支持，包括市議會多數黨黨鞭阿亞拉(Diana Ayala)以及州檢察長詹樂霞(Letitia James)等。