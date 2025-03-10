葛謨稱若當選市長將增5000警力 非裔歐德思主打女性牌
在2025市長選戰中民調領先的前州長葛謨(Andrew Cuomo)9日在曼哈頓哈林區的一場集會中承諾，如果當選，將新招募5000名警察，以解決公共安全這一當務之急。葛謨在演講中特別將他所承諾的警隊規模與紐約市歷史上首位非洲裔市長丁勤時(David Dinkins)時代相比，被認為是意在「挖角」對手亞當斯(Eric Adams)的非洲裔選民基本盤。與此同時，同為非洲裔的參選人歐德思(Adrienne Adams)則主打她身為「女性」的身分特質，以吸引選民。
目前，紐約市警(NYPD)的警隊總人數約3萬4000人。葛謨表示，增加5000名新血後，將使警力增加15%。他強調，新增人力的薪水開支幾乎只有現有警員加班費的一半，同時，擴充規模還能增加警隊士氣，利於留住人才。
葛謨有意將自己的政見與1990年代初在任的市長丁勤時相比較。葛謨表示，丁勤時上任時，紐約同樣面臨幫派橫行、犯罪率上升的衝擊，而他的策略是將警隊規模擴大了40%，總人數達3萬8500人，強調少數族裔和低收入人群正是最需要警察的人群。
分析人士認為，葛謨盛讚丁勤時，或意在趁勢瓜分亞當斯的票倉。此外，大型工會也是葛謨的目標。目前，曾在上次選舉中支持亞當斯的木匠公會(Carpenters' Union)已宣布支持葛謨，代表市府職員的237號工會也於上周宣布支持葛謨。
最新宣布參選的市議長歐德思則在周末的首次亮相中，以「史上首位女性市長」的口號凸顯自己的女性身分。她以自己的名Adrienne宣示身分，以突出其女性氣質，同時避免她因與亞當斯同姓而被籠罩在他的陰影下。在接受採訪時，歐德思將矛頭指向三名曾陷入過性醜聞的對手，包括葛謨、亞當斯和前市主計長斯靜格(Scott Stringer)。他目前獲得多名現任女性民代的支持，包括市議會多數黨黨鞭阿亞拉(Diana Ayala)以及州檢察長詹樂霞(Letitia James)等。
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