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法院指定律師 建議徹底撤銷亞當斯貪腐指控

記者范航瑜╱紐約報導
如果何戴爾採納克萊門特的意見，對亞當斯將是最佳結果。(取自市長辦公室)
如果何戴爾採納克萊門特的意見，對亞當斯將是最佳結果。(取自市長辦公室)

聯邦法院指派的獨立法律顧問克萊門特(Paul D. Clement)7日向法官建議，應「徹底」撤銷司法部紐約市亞當斯(Eric Adams)的貪腐指控，以免紐約市受制於聯邦政府的政治壓力。盡管法官無義務接受該建議，但此意見可能對判決產生重大影響。

2月底，曼哈頓聯邦法官何戴爾(Dale Ho)表示，由於亞當斯案的檢辯雙方均希望撤銷指控，他需要不同立場的法律人士分析來釐清問題，遂指派克萊門特評估此案。克萊門特曾任小布希(George W. Bush)政府的美國訟務長，並在最高法院代理過逾百宗案件。

克萊門特在7日提交的文件中指出，聯邦檢察官既已請求撤案，法官不應強行繼續審理。不過，關鍵問題在於應以不可再訴的駁回起訴(dismissal with prejudice)、或是可以再訴的駁回起訴(without prejudice)，方式駁回指控，前者意味著徹底終結案件，後者則允許在未來重啟訴訟。

「若案件以可以再訴的方式駁回，大陪審團批准的起訴仍可能重啟」，克萊門特在法律文件中寫道。他建議法官以「不可再訴的駁回起訴」，確保指控無法再次提出。

然而，司法部要求以「可以再訴的駁回起訴」，使案件仍有重啟可能。亞當斯的競選對手及紐約政界批評者質疑，這種安排或將讓亞當斯進一步受制於川普政府，而非專注服務紐約市民。克萊門特亦認同此觀點，指出「若存在重啟起訴的可能，無論事實如何，外界可能會認為公職人員是在討好聯邦政府，而非基於選民利益行事。」

何戴爾並無義務接受克萊門特的建議，但由於此意見是他主動要求的，或將對最終決定產生重大影響。若法院決定永久撤銷指控，川普將無法再利用此案施壓亞當斯，迫使其配合白宮的大規模驅逐無證移民計畫。

對亞當斯而言，若指控被徹底撤銷，將是最有利結果，他自去年9月遭起訴以來，政府陷入混亂，多名核心幕僚辭職，但即便司法部試圖撤案，相關法律爭議或仍進一步損害其競選連任聲勢。最新民調顯示，僅20%紐約市民支持亞當斯的施政，11%願意在初選中投給亞當，他目前在6月民主黨初選中面臨九名挑戰者，民調顯示落後於前州長葛謨(Andrew Cuomo)。

亞當斯 紐約市 司法部

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