紐約中華公所辦孫中山逝世100周年紀念大會

活動最後，中華公所顧問伍銳賢(左)為李志強和朱超然(右)頒發紀念品。(記者范航瑜╱攝影)

紐約中華公所8日攜手60個僑團舉辦了孫中山先生逝世100周年紀念儀式，回顧其革命貢獻與民主理念，並強調延續孫中山精神，促進社會進步與文化交流。本次儀式由中華公所與紐約華僑學校共同舉辦，吸引逾百人參與。

儀式當日中午在中華公所內的中山紀念堂舉行，會上眾人高唱美國與中華民國 國歌。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、中華公所主席朱超然，以及各大僑團和社區機構代表，依次向美中國旗及孫中山遺像行三鞠躬禮。

李志強與朱超然先後發表致詞，回憶了孫中山與紐約僑胞的連結，強調他民主理念的寶貴價值。隨後現場播放了「國父生平及貢獻」短片，活動最後，中華公所顧問伍銳賢為李志強和朱超然頒發紀念品。

與會僑團表示，此次紀念活動不僅是對孫中山精神的致敬，更重申華人 社群對其革命與民主理念的堅定承諾，特別是三民主義等思想，並強調他對中華民族歷史與文化的深遠影響。經文處副處長張麗賢、華僑文教中心主任陳永豐等亦出席了此次儀式。