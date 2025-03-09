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紐約中華公所辦孫中山逝世100周年紀念大會

記者范航瑜╱紐約報導
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活動最後，中華公所顧問伍銳賢(左)為李志強和朱超然(右)頒發紀念品。(記者范航瑜╱攝影)
活動最後，中華公所顧問伍銳賢(左)為李志強和朱超然(右)頒發紀念品。(記者范航瑜╱攝影)

紐約中華公所8日攜手60個僑團舉辦了孫中山先生逝世100周年紀念儀式，回顧其革命貢獻與民主理念，並強調延續孫中山精神，促進社會進步與文化交流。本次儀式由中華公所與紐約華僑學校共同舉辦，吸引逾百人參與。

儀式當日中午在中華公所內的中山紀念堂舉行，會上眾人高唱美國與中華民國國歌。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、中華公所主席朱超然，以及各大僑團和社區機構代表，依次向美中國旗及孫中山遺像行三鞠躬禮。

李志強與朱超然先後發表致詞，回憶了孫中山與紐約僑胞的連結，強調他民主理念的寶貴價值。隨後現場播放了「國父生平及貢獻」短片，活動最後，中華公所顧問伍銳賢為李志強和朱超然頒發紀念品。

與會僑團表示，此次紀念活動不僅是對孫中山精神的致敬，更重申華人社群對其革命與民主理念的堅定承諾，特別是三民主義等思想，並強調他對中華民族歷史與文化的深遠影響。經文處副處長張麗賢、華僑文教中心主任陳永豐等亦出席了此次儀式。

據歷史紀錄，孫中山曾三次來到紐約，為建立中華民國而奮鬥。1911年，孫中山曾在華埠勿街(Mott St.)發表演講，呼籲海外華人團結一致投身革命。中華公所計畫於12日(周三)孫中山逝世紀念日當日前往華埠哥倫布公園(Columbus Park)，向孫中山雕像敬獻花籃，以示緬懷。

活動現場播放了「國父生平及貢獻」短片。(記者范航瑜╱攝影)
活動現場播放了「國父生平及貢獻」短片。(記者范航瑜╱攝影)
紐約中華公所8日團舉辦孫中山先生逝世100周年紀念儀式。(記者范航瑜╱攝影)
紐約中華公所8日團舉辦孫中山先生逝世100周年紀念儀式。(記者范航瑜╱攝影)

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