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戴偉青辭世 一生奉獻各界悼念

記者劉梓祁╱紐約報導
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皇后區傑克森高地圖書館館長戴偉青離世，百餘人緬懷其對公共服務的顯著貢獻。(記者劉梓祁╱攝影)
皇后區傑克森高地圖書館館長戴偉青離世，百餘人緬懷其對公共服務的顯著貢獻。(記者劉梓祁╱攝影)

皇后區傑克森高地(Jackson Heights)圖書館館長戴偉青上月突發疾病去世，知識界與公共服務界深感惋惜，讚揚他一生致力於收藏華文書籍並提升館務質量；追悼會7日在法拉盛舉行，家屬及百餘位友人和同事前來弔唁，總館長、區長及各級議員也分別致意。

來自上海的戴偉青，因突發腦溢血於2月23日在長島離世，享年70歲。根據治喪委員會，戴偉青在皇后區圖書館系統(QPL)服務近30年，深受同事和社區民眾敬重，並積極推動中華文化和美中交流。他於1955年出生，在1991年赴美。

戴偉青的遺屬包括蔣焱、戴偉英、戴振和戴素敏，他的兒子戴振致詞說，父親是「一個充滿活力、生機勃勃的人」，但如今「仍然難以置信他突然離世的事實」。他評價道，作為丈夫和父親的戴偉青，曾為家人的生計而辛勞付出，既是家中「堅不可摧的支柱」，也是「一位真正的朋友」。

戴振回憶說，在年齡尚幼時，便在父親的影響下沉浸在書架環繞的世界中，學會了知識與教育的重要性。他還表示，「父親對閱讀的熱愛，也與他對攝影和旅行的熱情相輔相成，但令人心碎的是許多旅程再也無法實現，無數畫面將永遠缺失。」

皇后區圖書館執行長沃爾科特(Dennis Walcott)表示，「戴先生是一位盡責的館長，無論是在分館需要人手支援，還是有顧客需要幫助，他總是首當其衝，毫不猶豫地承擔責任」。他說，「戴偉青不僅是一位導師，更是一位溫厚仁慈的領袖，會花時間了解員工的個人生活，幫助他們應對各種挑戰。」

儀式中，有超過20位圖書館同事到場緬懷，沃爾科特和首席圖書館員布倫(Nick Buron)也用中文說出「謝謝偉青」和「節哀順變」。

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)在聲明中指，戴偉青是備受尊敬的公共服務者，幫助許多家庭獲取知識和資訊，所留下的遺產將永遠被延續。傑克森高地市議員克里斯南(Shekar Krishnan)說，戴偉青始終堅持圖書館必須常開的理念，並在許多活動中「自豪地代表華裔社區」，是善良且敬業的社區成員。

國會議員孟昭文則表示，戴偉青對提升讀寫能力、教育發展及公共服務的貢獻，深深影響了與他共事的每一個人，他的精神將永遠被銘記。此外，中國駐紐約總領事館也致以哀悼。

1991年，戴偉青就讀於奧克拉荷馬大學政治專業並取得碩士學位，後轉至紐約皇后學院修讀圖書館與資訊科學，畢業後在紐約市衛生局擔任助理圖書館員。他在1998年加入皇后區圖書館，先後在八個分館服務，同時他也擔任美國上海同鄉會常務副會長。

戴偉青在紐約圖書館系統服務近30年，深受同事和社區民眾的敬重。(本報檔案照)
戴偉青在紐約圖書館系統服務近30年，深受同事和社區民眾的敬重。(本報檔案照)

皇后區 長島 法拉盛

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