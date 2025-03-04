亞當斯將赴華府 討論庇護城市法

包括紐約市長亞當斯(Eric Adams)在內的四大庇護城市市長5日將赴華府，就當地的移民政策及庇護城市法規向國會委員會作證詞，圖為聯邦眾議院監督問責委員會為此次聽證會製作的宣傳片。(取自聯邦眾議院監督問責委員官方X帳號)

包括紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)在內的四大庇護 城市市長5日將赴華府，就當地的移民政策及庇護城市法規，向國會委員會作證詞。據悉，亞當斯近日每天都與團隊人員準備聽證會，以應對聯邦共和黨官員的質問。他預計將在會上強調，移民對紐約市至關重要，但長期失靈的移民系統也應該得到改革。

聯邦眾議院監督問責委員會(Oversight and Accountability Committee)主席柯默(James Comer)宣布，將於5日舉辦聽證會，傳喚紐約、波士頓、芝加哥、丹佛市市長，調查他們拒絕與聯邦移民執法機構合作的情況，並要求他們解釋其對庇護政策的立場。

此前，該委員會還發布了一段充滿戲劇性的宣傳片，影片中，美國憲法熊熊燃燒後，四位民主黨市長的臉龐漸漸浮現，背景音樂陰森低沉，科默則在片中誓言，將削減那些不配合聯邦執法的城市的資金。而為籌備這場可能引發強烈政治效應的聽證會，科默及其他委員，周前還曾特意會晤白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)。

在四位庇護城市市長當中，紐約市長亞當斯因涉貪腐案及被指「涉與川普政府存在利益交換」而最受關注，市長發言人阿爾圖斯(Kayla Mamelak Altus)表示，亞當斯近日每天都與法律、政府事務及傳訊團隊開會，以準備聽證會。他的副市長拉斯伯里(Tiffany Raspberry)則負責聯絡監督問責委員及其他市長的團隊成員。

阿爾圖斯也透露，亞當斯在作證時，也將「平衡證詞」。盡管亞當斯認同庇護法的精神，但他也認為，現行法律已經過於極端。他預計將在聽證會上強調移民對紐約市的成功至關重要，但同時他也會指出，「長期失靈的移民系統」應該得到改革，遵紀守法的紐約市民應受到保護，而暴力罪犯應成為執法目標。

根據Politico報導，分析人士認為，作為前紐約市警局警官(Captain)，亞當斯在此次聽證會上可能會受到與其他市長不同的對待。科默也表示，亞當斯的立場因他與聯邦政府的合作而顯得特殊，「作為庇護城市市長，他曾率先公開表示：『等等，我們無法再承擔了，這已經嚴重消耗了我們的資源，』我認為這正是他成為一位合適證人的原因。」