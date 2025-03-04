7號線月台爆持刀搶劫 男子拒交錢遭畫傷

皇后區地鐵站日前發生一起持刀搶劫案，一名男子拒絕交出現金後遭畫傷腹部。(本報資料照)

位於皇后區 的7號線地鐵站 ，90街-艾姆赫斯特大道(90th Street-Elmhurst Avenue)站日前發生一起持刀搶劫案，一名28歲男子拒絕交出現金後遭畫傷腹部，兩名嫌犯搶走300元後逃逸。警方表示，兩名嫌犯仍在逃，呼籲公眾協尋。

根據警方報告，案發時間為上月27日清晨5時6分左右，受害者當時站在往曼哈頓 方向的7號線月台上，突遭兩名陌生男子接近並要求交出現金。受害者拒絕後，其中一名男子持刀畫傷其右下腹部，另一名嫌犯則強行奪走其300元現金，隨後兩人迅速逃離車站，往羅斯福大道(Roosevelt Ave.)方向逃跑。

受害者隨後搭乘7號線地鐵至下一站82街-傑克遜高地(82nd Street-Jackson Heights)地鐵站，並向站內執勤警員報案。警方通知救護人員將其送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，經治療後傷勢穩定。

執法部門消息指出，受害者當時疑似酒後狀態，且配合度不高。目前尚無人被捕，警方已展開調查，警方呼籲知情者提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索。

根據最新CompStat數據，截至2月23日，115分局已報告33起搶劫案，較去年同期52起減少19件，下降36.5%。然而，該分局內的重罪襲擊案件略增，今年迄今報告67起，較去年同期65起增加兩件，增幅3.1%。