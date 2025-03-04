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「阿房」進駐翠貝卡 推帝王宴搶灘中餐高端市場

記者范航瑜／紐約報導
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莫高餐飲集團投資數百萬元打造的中餐廳「阿房」近日於華埠附近的翠貝卡開業。(取自阿房官方Instagram平台帳號@uponthepalace)
莫高餐飲集團投資數百萬元打造的中餐廳「阿房」近日於華埠附近的翠貝卡開業。(取自阿房官方Instagram平台帳號@uponthepalace)

紐約市高端中餐市場如今又迎來新競爭者。莫高餐飲集團(Mogao Hospitality)投資數百萬元打造的中餐廳「阿房」(Upon The Palace)近日於曼哈頓華埠附近的翠貝卡(Tribeca)開業，以秦代宮廷美學與創新菜品，加入紐約日益激烈的高端中餐競爭。

該餐廳位於格林威治街(Greenwich St.)317號，占地7000平方呎，餐廳命名「阿房」二字與設計靈感源自中國秦朝的阿房宮遺址，採用金箔銅柱、菱格紅皮革與木雕裝飾。根據官方介紹，殿閣之名源於中國西安的阿房，「這座象徵秦帝國權威的建築奇蹟，啟發我們重現帝王氣度的餐飲美學。」

餐廳亮點之一在於主廚俞學亮(Xueliang Yu)主理的菜單中，一款直徑12吋、重達6磅的巨型湯包，靈感來自上海特色小吃。食客需先用吸管取食其中湯汁，再使用包子。「阿房」號稱該「巨型湯包」是曼哈頓獨家供應。

多年以來，受熊貓快餐為代表的連鎖快餐店的影響，中餐一直被視為廉價快餐的代名詞，但隨著中國經濟的崛起，愈來愈多中餐廳開始注重食材的選擇和菜品的精緻化，這也加劇了紐約市高端中餐市場的競爭。今年，中餐館「櫻桃」躋身米其林一星餐廳；品質粵菜店家「富瑤」於今年初在金融區(FiDi)開辦了提供「廚師發辦」(Omakase)高端料理的新店「YAO」。

主打平價餐飲的曼哈頓華埠，也新近開了多家高檔餐廳。2023年年底開業的曼哈頓華埠餐廳「吐露」(Tolo)同樣榮登「米其林指南」。位於包厘街85號的「鳳凰宮」(Phoenix Palace)去年夏天開業，主打創新中式菜餚，向華埠影院文化致敬。

據官網，莫高酒店集團聚焦美國市場的亞洲中高端餐飲，在紐約還擁有兩家餐廳，分別是位於中城地獄廚房的街角中餐(The Corner)，以及格林威治村的泰德家(Uncle Ted's)。據谷歌地圖評價，目前「阿房」人均消費在50至100元區間，將與同價位法餐、新美式餐廳形成直接競爭。

根據官方介紹，「阿房」啟發餐館重現帝王氣度的餐飲美學。(取自阿房官方Instag...
根據官方介紹，「阿房」啟發餐館重現帝王氣度的餐飲美學。(取自阿房官方Instagram平台帳號@uponthepalace)

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