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州長訪皇后區闡述經濟政策、反對削減醫療補助

記者尤昱程╱紐約報導
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州長霍楚2日於皇后區多地出席公開活動，闡述其經濟政策，並表態反對聯邦削減醫療補助。(州長辦公室提供)
州長霍楚2日於皇后區多地出席公開活動，闡述其經濟政策，並表態反對聯邦削減醫療補助。(州長辦公室提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)2日於皇后區多地出席公開活動，闡述其經濟政策，並表態反對聯邦削減醫療補助(Medicaid)。此外，她悼念1日逝世的紐約州全國有色人種協進會(NAACP)主席杜克斯(Hazel Dukes)，讚揚其對民權運動的貢獻，並強調政府應持續推動社會公平政策。

霍楚當天先訪牙買加(Jamaica)的大艾倫非洲裔衛理公會大教堂(Greater Allen AME Cathedral)，提出多項財政與民生政策，包括擴大兒童稅收抵免(Child Tax Credit)、降低中產階級所得稅、為25至55歲的技術工人提供免費社區大學教育，以及擴大可負擔住房建設。她表示，這些措施旨在減輕居民經濟壓力，並促進就業與住房可及性。

隨後，霍楚向杜克斯致敬，讚揚其長年推動民權與社會正義，為婦女及弱勢群體爭取機會。她強調，政府應延續其精神，確保經濟與社會資源公平分配，讓更多人受惠。

當日下午，霍楚前往貝賽(Bayside)的聖瑪麗兒童醫院(St. Mary's Children's Hospital)，批評聯邦政府計畫削減醫療補助。她表示，紐約州有超過700萬人依賴醫療補助，其中包括60萬名殘疾人士及20萬名孕婦，而眾院近期通過的預算案計畫削減8000億元醫療補助資金，恐影響低收入群體的醫療保障，特別是兒童醫療與長期照護，可能導致部分機構難以維持現有服務。

醫療補助(Medicaid)為聯邦與州政府共同資助的醫療計畫，主要為低收入人士、殘疾人士、孕婦及兒童提供醫療保障。聯邦法律允許各州調整計畫範圍與支出，但近年來，聯邦政府多次提議削減經費，以平衡預算或轉移資源至其他領域。根據國會預算辦公室(CBO)的分析，近期提出的預算案計畫在未來十年間大幅縮減醫療補助經費，並將部分財政責任轉移至各州政府。

霍楚強調，州政府將與醫療機構合作，確保資源不受影響，並計畫對聯邦決策機構施壓，以維持現有醫療補助計畫。她呼籲紐約州聯邦議員正視影響，確保弱勢群體獲得應有的醫療保障。

霍楚 預算 低收入

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