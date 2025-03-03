我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

達美客機又出意外 機艙偵測到煙味 92人班機緊急折返

還是加州人的驕傲嗎 In-N-Out總部將遷田納西

假防詐真騙錢 婦失金4萬 警緝鬍鬚男

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙一名婦人請人處理帳戶的欺詐活動，卻最終被騙4萬元。(警方提供)
布碌崙一名婦人請人處理帳戶的欺詐活動，卻最終被騙4萬元。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)2月下旬發生了一起奇特的詐騙案。一名騙子聲稱幫助受害婦人解決帳戶中存在的欺詐活動，但實際上卻從受害婦人處騙走了4萬元。警方經過周密的調查處後，公布了這名詐騙嫌犯的照片，希望知情者及時向警方提供線索，早日將嫌犯捉拿歸案。

警方稱，2月24日下午2時50分左右，一名住在布碌崙中木(Midwood)L大道交海洋大道(Ocean Avenue)附近的66歲婦人突然收到一封電子郵件，該電郵聲稱這位婦人的帳戶遭到黑客破壞，被用於大筆資金的欺詐活動，如果婦人向他們支付一筆費用，問題就可以得到解決。

這位婦人不疑有詐，聽信了電子郵件中的話，隨後與身分不明的嫌疑人約了見面地點，並在與嫌疑人見面時，當場支付了4萬元現金，以解決所謂的帳戶欺詐活動。嫌犯拿到錢後，駕駛一輛銀色的2025年現代(Hyundai)Tucson修旅車逃離現場。婦人事後前思後想，覺得自己上當受騙，於是趕緊向警方報了案。

目前警方已公布了這名嫌犯的照片，該嫌犯淺膚色，根據警方的照片，嫌犯留有濃密的大鬍鬚，身穿綠色羽絨背心，還戴著一副大墨鏡遮擋臉部。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 布魯克林 Hyundai

上一則

登機、買酒免驗身分 紐約移動ID註冊人逾20萬

下一則

皇后區逾1.1萬刑案遭駁回 檢：證據規則難起訴
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

休旅車疑醉駕 清晨撞8大道華人餅店後逃逸

休旅車疑醉駕 清晨撞8大道華人餅店後逃逸
華埠地鐵暴力搶劫 男子遭毆手機被搶

華埠地鐵暴力搶劫 男子遭毆手機被搶
男跨區入室偷4商家 皇后大道附近犯案連6起

男跨區入室偷4商家 皇后大道附近犯案連6起
布碌崙F線地鐵站推倒女子性騷 疑似華男遭通緝

布碌崙F線地鐵站推倒女子性騷 疑似華男遭通緝

熱門新聞

長島納蘇郡警察局(Nassau County Police Department)24日發布通報，尋找17歲華裔少女薛嘉琳。(讀者提供)

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

2025-02-25 18:48
長島社區成員近日發起募款活動，以幫助薛嘉琳家屬支付喪禮費用，並舉辦追悼儀式紀念她年輕的生命。(取自gofundme)

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

2025-02-27 16:16
包裹上不但被寫滿了「供免費拿取(FREE TO TAKE)」字樣，還遭貼上了一張畫有冰淇淋圖案的紙條。(沈同學提供)

哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難

2025-02-25 07:35
美國司法部長邦迪(Pam Bondi)警告包括紐約州在內的部分州長須遵守聯邦移民法，否則將面臨法律後果。(美聯社)

司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

2025-02-24 07:33
紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入。(擷自Google Maps)

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同

2025-02-23 15:41
由於存在誤導和工資欺詐行為，州檢察長詹樂霞向DoorDash提起訴訟，獲得1675萬元賠償金，用於補償2017至2019年間曾為DoorDash送餐的外賣郎。(記者許君達╱攝影)

小費做手腳 外賣平台DoorDash賠外賣郎1675萬

2025-02-25 12:21

超人氣

更多 >
方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣
豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷

豪華郵輪遇強風突傾14度「恐怖程度達8.5到10分」16傷
綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續

綠卡、美籍華人也可能被驅逐 南加ICE大面積行動持續
波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」

波士頓市長吳弭為持刀襲擊者致哀 挨批「同情錯對象」
百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返

百萬無證移民被ICE鎖定 將被加速遣返