假防詐真騙錢 婦失金4萬 警緝鬍鬚男

布碌崙一名婦人請人處理帳戶的欺詐活動，卻最終被騙4萬元。(警方提供)

布碌崙 (布魯克林 )2月下旬發生了一起奇特的詐騙案。一名騙子聲稱幫助受害婦人解決帳戶中存在的欺詐活動，但實際上卻從受害婦人處騙走了4萬元。警方經過周密的調查處後，公布了這名詐騙嫌犯的照片，希望知情者及時向警方提供線索，早日將嫌犯捉拿歸案。

警方稱，2月24日下午2時50分左右，一名住在布碌崙中木(Midwood)L大道交海洋大道(Ocean Avenue)附近的66歲婦人突然收到一封電子郵件，該電郵聲稱這位婦人的帳戶遭到黑客破壞，被用於大筆資金的欺詐活動，如果婦人向他們支付一筆費用，問題就可以得到解決。

這位婦人不疑有詐，聽信了電子郵件中的話，隨後與身分不明的嫌疑人約了見面地點，並在與嫌疑人見面時，當場支付了4萬元現金，以解決所謂的帳戶欺詐活動。嫌犯拿到錢後，駕駛一輛銀色的2025年現代(Hyundai )Tucson修旅車逃離現場。婦人事後前思後想，覺得自己上當受騙，於是趕緊向警方報了案。

目前警方已公布了這名嫌犯的照片，該嫌犯淺膚色，根據警方的照片，嫌犯留有濃密的大鬍鬚，身穿綠色羽絨背心，還戴著一副大墨鏡遮擋臉部。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。