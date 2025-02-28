市議員韋娜芙撥款 助華人巡邏隊維護治安

市議員韋娜芙(左)將4萬元的資助交給ACW負責人鄧銘賢(右)，提升社區安全。(韋娜芙辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林)羊頭灣市議員韋娜芙(Inna Vernikov)近日為當地華人 創辦和運作的「社區守望聯盟」(ACW)撥款4萬元，支持該組織在社區巡邏，為居民排憂解難，提升社區的安全水平。

「社區守望聯盟」成立於2023年夏天，目前的巡邏範圍主要是以羊頭灣東15街交U大道處的地鐵Q線U大道地鐵站 為中心，東面延伸到海洋大道(Ocean Pkwy)，西面延伸到東12街。今年已經是韋娜芙第三次為這個華人社區巡邏隊撥款。

韋娜芙說，羊頭灣U大道有許多華人商家和住戶，她自上任以來，一直關心華社的安全和民生。除了參與華社的活動，也聘用華人員工，更是協助在華社成立巡邏組織，她希望居民用自己的智慧和力量維護社區安全，同時也加強警察局和社區的溝通合作。

ACW負責人鄧銘賢表示，該巡邏隊目前一共有20多名成員，全部都是義工，他們每周三下午4時到6時，從61分局出發，與輔警一起在U大道及周圍街區巡邏。每次參與巡邏的隊員大約10人左右。

鄧銘賢說，該巡邏隊沒有車，所以如果需要乘車巡邏，都是使用私家車。與此同時，該巡邏隊還需要更多的服裝、裝備和辦公用品，所以韋娜芙的這筆經費來得正是時候，他也感謝韋娜芙數年來一直對巡邏隊的鼎力相助。

除了上街巡邏，協助警方解決糾紛，將社區的安全信息及時反饋到警局以外，鄧銘賢表示，「社區守望聯盟」的另一個重要作用就是服務社區。他說，巡邏隊在U大道地鐵車站外活動時，當地居民和乘客經常求助，希望他們幫忙翻譯、尋路、扶助老人等，這些事情雖小，卻是實質提供幫助的服務，鄧銘賢認為這是「社區守望聯盟」今後的另一著力點。