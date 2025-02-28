李羅莎攜CAIPA 推動亞裔醫療普及性

州眾議員李羅莎(右二)與CAIPA代表會面，計畫在州預算中增加資源，以提升亞太裔社區的醫療可及性。(李羅莎辦公室提供)

州眾議員 李羅莎(Nily Rozic)近日與亞裔 獨立執業醫師聯盟(CAIPA)代表會面，討論在本年度州預算中擴大亞太裔(AAPI)社區醫療可及性的必要性，並尋求政策支持，以解決亞裔群體長期面臨的醫療資源不足、語言障礙及健康服務可負擔性問題。

紐約州擁有全美規模最大的亞太裔人口，但這一群體長期面臨語言障礙、文化適應困難及醫療資訊不足等挑戰，使許多民眾無法獲得應有的醫療照護。根據統計，亞裔美國人的醫療使用率明顯低於其他族群，特別是在心理健康、預防保健及老年照護領域，這也加劇了健康不平等的問題。

李羅莎表示，確保所有紐約人，特別是醫療資源不足的社區，能夠獲得優質醫療服務是她的首要任務。她強調，亞太裔社區對醫療系統的需求日益增加，因此她將與CAIPA合作，推動更完善的政策，以縮小健康照護差距，確保亞裔民眾能夠獲得應有的健康保障。

CAIPA首席營運長沈卉(Peggy Sheng)指出，該聯盟透過整合優質醫療資源，連結醫療機構與社區，以更具成本效益的方式提供醫療服務，並努力提升亞太裔社區的健康意識。

此外，CAIPA首席醫療官吳佩詩(Eliza Ng)補充，亞裔社區特有的健康挑戰，如慢性病管理、糖尿病 、心血管疾病與老年照護等，都需要更多針對性的醫療計畫與政策支持。她表示，醫療工作者與政策制定者必須攜手合作，確保醫療服務不僅覆蓋亞裔人口，還能真正符合文化需求，消除社區對醫療系統的信任障礙。