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市警募新血 放寬學歷門檻重啟長跑測驗

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約市警如今面臨嚴重的人力流失，市警總局希望通過放寬對新警員的學歷要求，吸引更多人加入警隊。圖為過往警察學院畢業禮。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約市警如今面臨嚴重的人力流失，市警總局希望通過放寬對新警員的學歷要求，吸引更多人加入警隊。圖為過往警察學院畢業禮。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市警近年受到警員大量離職的影響，令警隊規模持續縮減，恐怕會影響治安維護；為吸引更多新血投入，市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)近日宣布，放寬對新警員的學歷要求，從60個大學學分降至24個，同時恢復1.5哩跑步測驗，需在14分21秒內完成。

蒂池直言，「市警面臨招募危機已非秘密，因此調整能夠讓局方招收更多優質人才，同時提升體能標準，並維持比國內大多數警局更高的學術要求。」

作為全國最大警隊，市警目前約有3萬4100名警員，比2000年時的4萬人峰值大幅減少。蒂池表示，她與市長亞當斯(Eric Adams)的共同目標是讓警隊人數回升至3萬5000人。

然而，近年大量警員在未達退休年限前選擇離職，主要原因包括別處工作待遇更高、壓力更低等。數據顯示，自2020年以來的高離職率，已造成警員頻繁加班，據警察工會(Police Benevolent Association)統計，去年僅有8177人報考警察，而2017年則有逾1萬8400人。

警方也預計，今年將有約3700名警員在20年服務期滿後選擇退休。蒂池強調，即使將入職所需的學分降至24個，市警仍是全國大型警隊中唯一要求大學學分的單位。同時，此政策調整並不影響升任警佐或巡官所需的學分門檻，而升任警官(Captain)仍需大學學士學位。

同時，警局也對警校為期六個月的培訓進行了審核，認為新進學員成功結訓後獲得的大學學分應比現行更多。蒂池表示，所做改變仍能維持市警原有的高標準。

警察工會主席亨德利(Patrick Hendry)則對改革成效存疑，他認為，即便放寬門檻，當其他地區的警局提供更優福利和更高生活品質時，優秀新血仍可能流向外地或視市警為「跳板」。亨德利呼籲，市府應思考未來長期改革及更具吸引力的誘因，如更完善的退休金制度。

退休金 亞當斯 紐約市

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