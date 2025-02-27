布碌崙第12社區反對菠蘿園改建遊民所

布碌崙第12社區委員會討論在菠蘿園建遊民所問題。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙第12社區委員會26日晚召開月度會議，聽取了市社會服務局(DSS)和市遊民 服務局(DHS)關於將波羅園(Boro Park)兩棟公寓樓改為遊民所的意見，絕大多數社區委員和居民都強烈反對遊民所。州眾議員 鄭永佳也表示反對。

擬改建為遊民所的這兩棟公寓樓，位於正統猶太人聚居的波羅園，在50街10大道和漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Pkwy)之間，門牌號分別為10大道5001號和50街1016號，分別為五層及六層公寓樓，共有88個住房單元。

市遊民服務局和社會服務局代表在會上宣布，將把其中的82個住房單元供帶孩子的遊民家庭居住，一般是帶一兩個孩子的家庭，孩子一般上幼稚園或小學，居住時間為九至12個月，剩下的六個住房單元將成為租金穩定房，供以前的租戶居住。

會議上，社委和居民紛紛發言，反對將公寓樓改建為遊民所，部分發言者情緒較激動。與會居民不少則是在波羅園居住了數十年、甚至是數代人連續在此居住的正統猶太人。

他們表示，這個地區一直很安寧，擔心這樣的環境遭到破壞。他們還認為，社區本來已經很擁擠，如果突然增加80多戶遊民，勢必對當地的教育資源和交通資源等造成嚴重的負面影響，例如，現在在該街區找停車位就很難，今後將不堪設想。

他們還說，現在孩子們可以自由自在結伴去快餐店吃飯和聚會，以後他們不知道孩子還有沒有那份自由。一對帶四歲女兒的夫婦發言說，因為當地幼稚園沒有位置，他們被迫每年花3萬多元，將孩子送往所在校區以外的幼稚園，大量遊民家庭的湧入將使這一情況繼續惡化，他們也擔心遊民帶來的安全問題。

還有的居民認為，雖然遊民所只在一個街區，其影響會蔓延到整個波羅園，他不想看到這樣的結果。

不過，會場上也有社委發言支持設置遊民所，他們從自身的經驗和體會出發，認為遊民大多數都是好人，很友善，無需過分擔憂，應該接待和善待他們，幫助他們擺脫目前不幸的處境。

因為擬議中的遊民所位於自己的選區，州眾議員鄭永佳從首府奧伯尼(Alboni)趕來開會。他在會議上說，市政府正在關閉一些遊民所，為什麼那些遊民所不能使用，而非要在這裡新設一處遊民所呢？

鄭永佳還問到，不知道誰負責具體將遊民安置到新遊民所，如果此事繼續進行下去，他希望協議中應該規定該遊民所只用於安置本區的遊民，而且只安置遊民家庭。