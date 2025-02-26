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亞當斯 邀少數族裔媒體談就業挑戰

記者范航瑜／紐約報導
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市府主辦的「就業周」(Jobs Week)日前收官，市長亞當斯(Eric Adams)25日邀請少數族裔媒體在市府參加圓桌會議。(記者范航瑜／攝影)
市府主辦的「就業周」(Jobs Week)日前收官，市長亞當斯(Eric Adams)25日邀請少數族裔媒體在市府參加圓桌會議。(記者范航瑜／攝影)

市府主辦的「就業周」(Jobs Week)日前收官，市長亞當斯(Eric Adams)25日邀請少數族裔媒體在市府參加圓桌會議，討論少數族裔就業問題。市小商業服務局(Small Business Services, SBS)局長格羅斯(Dynishal Gross)、市經濟發展局局長金博(Andrew Kimball)等人出席。

亞當斯首先回顧了就業周活動。今年的就業周以「空間競速計畫」(Race for Space)為核心，旨在活化紐約市辦公空間，鼓勵重返辦公室，以帶動經濟復甦。亞當斯表示，市府將持續努力，確保所有市民獲得優質工作機會。

市府主辦的「就業周」(Jobs Week)日前收官，市長亞當斯(Eric Ada...
市府主辦的「就業周」(Jobs Week)日前收官，市長亞當斯(Eric Adams)25日邀請少數族裔媒體在市府參加圓桌會議。(記者范航瑜／攝影)

面對少數族裔媒體，亞當斯表示，少數族裔社區在就業市場仍面臨挑戰，尤其是非洲裔和西語裔裔群體的失業率較高，但總的來看，各族裔的失業率自他上任以來都已下降。過去三年，少數族裔與女性企業獲投資額更是創下歷史紀錄。

市府主辦的「就業周」(Jobs Week)日前收官，市長亞當斯(Eric Ada...
市府主辦的「就業周」(Jobs Week)日前收官，市長亞當斯(Eric Adams)25日邀請少數族裔媒體在市府參加圓桌會議。(記者范航瑜／攝影)

格羅斯表示，市府已將職業培訓和就業服務引入社區，並推動減少小型企業罰款，提供教育檢查等措施，幫助商業發展。金博則談及推動科技、生命科學及綠色經濟的努力，並強調AI技術在小型企業與年輕人職業發展中的潛力，爭取將紐約建為「AI之都」。

市小商業服務局(Small Business Services, SBS)局長格...
市小商業服務局(Small Business Services, SBS)局長格羅斯(Dynishal Gross)出席圓桌會議。(記者范航瑜／攝影)

當被問及無證客的就業保障問題，亞當斯回應，聯邦人員不會在學校、教堂或庇護所執法，強調執法僅針對有犯罪紀錄的無政客。「我們會保障大家的就業權利，無論身分背景。」但他同時坦言，聯邦政策不斷變化，盡管「有時支持，有時不滿」，但自己仍須執行。

亞當斯本月初宣布，以「空間競速計畫」揭開「就業周」序幕，目標在2025年前達成5000萬平方呎辦公空間租賃，吸引全球頂尖企業進駐，並為紐約市民創造數千個工作崗位。

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