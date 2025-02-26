布碌崙首間藝術文化中心開幕 集結圖書館、電影院

布碌崙(布魯克林)首間藝術與文化中心「L10」揭幕，此中心集結布碌崙公共圖書館新分館、電影院、藝術博物館等多個設施於一身。(圖片由布碌崙公共圖書館提供)

布碌崙 (布魯克林)首間藝術與文化中心日前揭幕，此中心集結布碌崙公共圖書館 新分館、電影院 、藝術博物館等多個設施於一身，一樓則毗鄰有機超市Whole Foods與蘋果商店(Apple Store)。

據市府公告，「L10 藝術與文化中心」於2019年動工，由市經濟發展局(NYCEDC)開發，並獲得市文化事務局(DCLA)8400萬元資金。占地46萬平方尺的大樓除76戶可負擔住宅及一樓的零售空間外，內部包含布碌崙公共圖書館的新分館、布碌崙音樂學院(Brooklyn Academy of Music)的全新影院及典藏空間、當代非洲離散藝術博物館(Museum of Contemporary African Diasporan Arts，MoCADA)的畫廊與展演空間及表演藝術組織651 ARTS據點。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，該中心是對布碌崙及紐約市文化的重大投資，有望成為社區的重要據點。紐約市的文化機構不只凝聚民眾，更振興社區與推動經濟發展，未來將繼續支持市文化事務局以及「文化機構集團」(Cultural Institutions Group)計畫。

布碌崙公共圖書館「藝術與文化圖書館」將成為該系統中首個專收集藝術領域藏書的分館，精選現代與當代藝術書籍、國際文學、音樂、戲劇及雜誌，未來也將舉辦藝術家座談、朗讀會以及與L10中心藝術家的合作。

而布碌崙音樂學院的典藏館Hamm也將對外開放，除可閱讀歷史文獻與過往演出的錄音檔案外，該中心還具有兩間108席座位的電影院、一間25人的放映室、適合沈浸式展演的黑盒劇場(Black Box Theater)，以及以著名慈善家與投資人命名的「李維與懷特閱讀室」(Leon Levy & Shelby White Reading Room)