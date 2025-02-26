我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone語音轉文字功能出包 說「種族主義者」顯示川普

凌峰在日本二度中風昏迷10天 再度露面曝健康現況

布碌崙首間藝術文化中心開幕 集結圖書館、電影院

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙(布魯克林)首間藝術與文化中心「L10」揭幕，此中心集結布碌崙公共圖書館新分館、電影院、藝術博物館等多個設施於一身。(圖片由布碌崙公共圖書館提供)
布碌崙(布魯克林)首間藝術與文化中心「L10」揭幕，此中心集結布碌崙公共圖書館新分館、電影院、藝術博物館等多個設施於一身。(圖片由布碌崙公共圖書館提供)

布碌崙(布魯克林)首間藝術與文化中心日前揭幕，此中心集結布碌崙公共圖書館新分館、電影院、藝術博物館等多個設施於一身，一樓則毗鄰有機超市Whole Foods與蘋果商店(Apple Store)。

據市府公告，「L10 藝術與文化中心」於2019年動工，由市經濟發展局(NYCEDC)開發，並獲得市文化事務局(DCLA)8400萬元資金。占地46萬平方尺的大樓除76戶可負擔住宅及一樓的零售空間外，內部包含布碌崙公共圖書館的新分館、布碌崙音樂學院(Brooklyn Academy of Music)的全新影院及典藏空間、當代非洲離散藝術博物館(Museum of Contemporary African Diasporan Arts，MoCADA)的畫廊與展演空間及表演藝術組織651 ARTS據點。

市長亞當斯(Eric Adams)表示，該中心是對布碌崙及紐約市文化的重大投資，有望成為社區的重要據點。紐約市的文化機構不只凝聚民眾，更振興社區與推動經濟發展，未來將繼續支持市文化事務局以及「文化機構集團」(Cultural Institutions Group)計畫。

布碌崙公共圖書館「藝術與文化圖書館」將成為該系統中首個專收集藝術領域藏書的分館，精選現代與當代藝術書籍、國際文學、音樂、戲劇及雜誌，未來也將舉辦藝術家座談、朗讀會以及與L10中心藝術家的合作。

而布碌崙音樂學院的典藏館Hamm也將對外開放，除可閱讀歷史文獻與過往演出的錄音檔案外，該中心還具有兩間108席座位的電影院、一間25人的放映室、適合沈浸式展演的黑盒劇場(Black Box Theater)，以及以著名慈善家與投資人命名的「李維與懷特閱讀室」(Leon Levy & Shelby White Reading Room)

其中傳承非洲離散文化的MoCADA文化實驗室，未來也將在此舉辦STEAM(科學、科技、工程、藝術與數學)活動，並成為該單位廣播中心的總部。此外，MoCADA也計畫匯集新銳主廚及在地商家展開駐村活動「Taste of Brooklyn Food Residency」，探索非洲美食。

布碌崙(布魯克林)首間藝術與文化中心「L10」揭幕，此中心集結布碌崙公共圖書館新...
布碌崙(布魯克林)首間藝術與文化中心「L10」揭幕，此中心集結布碌崙公共圖書館新分館、電影院、藝術博物館等多個設施於一身。(圖片由布碌崙公共圖書館提供)

布碌崙 圖書館 電影院

上一則

法拉盛購物贏大獎 將您的收據變獎券

下一則

紐約客談／選舉季又要來 你做好準備了嗎
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙F線地鐵站推倒女子性騷 疑似華男遭通緝

布碌崙F線地鐵站推倒女子性騷 疑似華男遭通緝
繁榮布碌崙協會答謝宴 表彰社區組織、義工

繁榮布碌崙協會答謝宴 表彰社區組織、義工
涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標

涉殺聯合健保CEO 孟喬內出庭穿搭爆紅成時尚風向標
學委會選舉華人家長冷熱有別 布碌崙活躍 皇后區等下滑

學委會選舉華人家長冷熱有別 布碌崙活躍 皇后區等下滑

熱門新聞

薛嘉琳就讀的平原景(Plainview)學區的約翰肯尼迪高中(John F. Kennedy High School)校方25日晚間發出通告，表示12年級學生薛嘉琳已經不幸離世。(讀者提供)

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

2025-02-25 18:48
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
包裹上不但被寫滿了「供免費拿取(FREE TO TAKE)」字樣，還遭貼上了一張畫有冰淇淋圖案的紙條。(沈同學提供)

哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難

2025-02-25 07:35
美國司法部長邦迪(Pam Bondi)警告包括紐約州在內的部分州長須遵守聯邦移民法，否則將面臨法律後果。(美聯社)

司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

2025-02-24 07:33
紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入。(擷自Google Maps)

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同

2025-02-23 15:41
州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

2025-02-18 13:17

超人氣

更多 >
紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀
粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料

粉絲久等了…好市多相隔15年再度推出這款飲料
有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分

有錢就可當美國人 川普推「金卡簽證」500萬出售公民身分
手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議

手怎麼了？川普手背驚現大片瘀青引熱議
男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他