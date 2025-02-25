小費做手腳 外賣平台DoorDash賠外賣郎1675萬

由於存在誤導和工資欺詐行為，州檢察長詹樂霞向DoorDash提起訴訟，獲得1675萬元賠償金，用於補償2017至2019年間曾為DoorDash送餐的外賣郎。(記者許君達╱攝影)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)24日宣布，與外賣平台DoorDash達成和解協議，DoorDash同意因其曾使用過的一種誤導性薪酬計算模式，而向外賣郎支付1675萬元賠償金、以及用於發放賠償金的100萬元管理費。

據介紹，DoorDash在2017年5月至2019年9月間，曾在紐約使用過一種名為「保證性酬勞」(guaranteed pay)的模式，明面上承諾保障外賣郎每跑一單，便可確保獲得一個基本收入，然而平台卻在小費 上做了手腳。檢察長辦公室調查發現，顧客支付的小費會首先被公司收走，用於補償其為外賣郎支付的基本工資 ，既誤導了旨在打賞外賣郎的消費者，也剝奪了外賣郎多勞多得的機會。

詹樂霞舉例說明，假如，一單外賣的基本工資為10元，那麼只要顧客支付的小費低於10元、甚至一分不付，外賣郎所能得到的收入均為10元，顧客付的小費無論多少，都只是幫助公司減少了用工成本。只有當足夠闊綽的用戶支付了超過10元的小費後，外賣郎才有機會多掙到一些。

然而，DoorDash同時向顧客和外賣郎故意隱瞞了這一事實。在結帳時，顧客會在平台上看到鼓勵多給小費的提示信息，甚至謊稱「外賣郎會收到100%的小費」，而關於小費用途的詳細介紹，則隱藏在一個在線文檔中，且該文檔在支付過程中無法訪問。這導致多數顧客在付了小費後，並不知道他們的慷慨其實沒能給外賣郎帶來更多收入。數據顯示，在DoorDash實施這種誤導性的計價模式期間，共收到了超過1100萬份外賣訂單，涉及的外賣郎超過6萬3000人。

1675萬元的賠償款將於近期開始發放，款項管理者將陸續通過信件、電郵或手機短信等方式聯繫符合賠償條件的外賣郎，告知他們提出索賠的方式。曾在2017年5月至2019年9月為DoorDash擔任外賣郎者，近期可注意查收此類消息。