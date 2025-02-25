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長島市126戶可負擔房開放抽籤 4/11前申請

記者尤昱程／紐約報導
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紐約市住房聯繫計畫宣布，皇后區一棟26層住宅大樓的126套住房單元，現已開始接受可負擔住房的抽籤申請。(取自紐約市住房聯繫計畫)
紐約市住房聯繫計畫宣布，皇后區一棟26層住宅大樓的126套住房單元，現已開始接受可負擔住房的抽籤申請。(取自紐約市住房聯繫計畫)

紐約市住房聯繫計畫(NYC Housing Connect)宣布，位於皇后區長島市一棟26層樓住宅大樓開放其中126戶住宅單位抽籤，適合符合地區中位數收入130%的申請者，符合資格的家庭收入範圍為11萬7120至20萬1890元。

這棟住宅大樓位於Queens Plaza N 25-01號，由Grubb Properties開發，建築設計則由Handel Architects負責。大樓一共有417戶，其中291戶為市價單位，其餘126戶則開放市民抽籤。

大樓內的抽籤單位包括3戶開放式套房、107戶一居室和16戶兩居室。開放式套房月租金為3416元，適合最多兩人居住，申請家庭的年收入需介於11萬7120元至16萬1590元之間。一居室單位月租金為3653元，可容納最多三人，家庭收入範圍為12萬5246元至18萬1740元。兩居室單位月租金為4366元，最多可供五人居住，收入需在14萬9692元至21萬8010元之間。

該大樓內部設施完善，每戶配有洗衣機、乾衣機、洗碗機、空調及高效節能電器，並配備在線租金支付及維修申請系統。大樓公共設施包括健身房、游泳池、娛樂室、商務中心、戶外屋頂露台及回收中心等，並提供住戶專屬經理與禮賓服務。該大樓允許攜帶寵物，每戶最多可養兩隻，並設有寵物清洗站。

申請者需於4月11日(周五)之前提交申請，郵寄申請需附上回郵信封，地址為：25-01 Queens Plaza North Apartments, c/o Reside New York, 349 Keap St., Brooklyn, NY 11211。也可至官網線上申請，網址housingconnect.nyc.gov/。

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