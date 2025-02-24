大紐約華人急難救助會年會 會長交接

由駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志强(中)與紐約華僑文教服務中心主任陳永豐(左)監交，左二為新會長范碧蓮與卸任會長林淑滿交接，右為理事長王金智。(記者魏碧洲╱攝影)

大紐約區僑界急難救助協會22日晚在法拉盛舉辦第六屆年會暨會長交接典禮，新會長范碧蓮自卸任會長林淑滿手中接過印信，交接典禮由駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強與紐約華僑文教服務中心主任陳永豐監交，400多位社區領袖與嘉賓出席。

大紐約區僑界急難救助協會(GNYTEAA)於2017年在前台北僑委會委員長吳新興的倡議下成立，紐約為全球第五個成立的救助會；協會以慈善服務與關愛為宗旨，服務紐約及新澤西工作、經商或依親之新僑、旅外國人、度假打工青年及留學生，並以在地優勢適時提供援助。

據悉，大紐約區僑界急難救助協會至今已有200多案例，協助探訪醫院、返台或是往生協會，發揮僑胞相互協助能量， 渡過眼前急難。理事長王金智致辭時表示，隨著台灣人出訪準備充分，近年接到協助案例在減少，但如果在美台灣同胞有危難，救助會將在第一時間提供訊息，解決危難。他幽默表示，最好是沒有聯繫。

前會長林淑滿表示，一直以有備無患的態度準備，曾遇到不少辣手案件，在與警方及經交處的三方合作下方順利圓滿完成急難救助工作。 新會長范碧蓮表示，繼續以「用心、細心、耐心」照顧到每位同胞，望後一年的會務「風調雨順」。

經文處處長李志強表示，辦事處有24小時全天候電話，專人輪值接聽，協助突遇急難的僑胞，與救助會合作非常重要，但紐約是寶地，還是希望救助會的工作「不要興旺」。林慧綺副理長則分享了成功的案例報告。

紐約州 眾議員金兌錫在今年1月被指派為州議會「旅遊、公園、藝術和體育發展常設委員會」主席。他應邀致辭表示，據他所了解，救助會是紐約社區唯一的類似組織，他的新工作是推動發展紐約州觀光 事業，有像救助會的社區組織，會讓來訪的觀光訪客感到安全。紐約州參議員劉醇逸則頒發州議會褒揚狀給理事長王金智。

年會另一大亮點是慈濟 基金會紐約分會執行長蘇煜升分享在紐約地區興救急會的協助救難工作外，也介紹了慈濟在加州洛杉磯大火的救助工作，過程動人驚險。年會在司儀黃百齡與黃文達主持的熱鬧歌舞與大合照中圓滿結束。緊急救難協助電話：(917)743-4546。