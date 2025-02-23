我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

封面故事／全黑人飛行隊 二戰嚇壞納粹

東北同鄉會辦移民講座： 行政令不允執法人員進住宅

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約東北同鄉會22日聯合美國河南同鄉會在法拉盛圖書館舉辦一場移民權益公益講座。(記者高雲兒╱攝影)
紐約東北同鄉會22日聯合美國河南同鄉會在法拉盛圖書館舉辦一場移民權益公益講座。(記者高雲兒╱攝影)

紐約東北同鄉會22日聯合美國河南同鄉會在法拉盛圖書館舉辦一場移民權益公益講座，本次活動由渥惟佐夫專業移民律師事務所、紐約市警察局社區外聯部及紐約市人權局共同講解，旨在幫助移民社區更好地了解權益，掌握在面對移民執法機構時的應對策略，現場眾多華人移民積極參與，表達擔憂和疑問。

移民律師本次講座的重點之一是司法令(Judicial Warrant)與行政令(Administrative Warrant)的區別。司法令由聯邦法院法官簽署，明確授權執法人員進入住宅搜查或逮捕。相比之下，行政令則是由移民和海關執法局(ICE)或國土安全部(DHS)自行簽發，未經過法院法官批准和簽字，這類令狀不賦予執法人員進入住宅的權力。

此外，律師還介紹了移民拘留通知(Immigration Detainer)，這類文件通常用於要求地方執法機關協助拘留某人，但並不構成逮捕令，也沒有法官簽字，因此不授權執法人員進入住宅。

在面對ICE執法時，律師團隊提供了一系列應對建議。首先，當事人應保持冷靜，避免任何可能被解讀為反抗執法的行為，同時要求查看執法文件，確認是否由法院法官簽字。移民可要求他們在門縫下遞交文件進行核實，如果ICE官員持有的是行政令，居民有權拒絕讓他們進入住宅。

其次，移民應行使保持沉默的權力，不主動提供身分資訊，也不簽署任何ICE提供的文件，特別是「自願離境協議」，以免失去法律保護。面對執法，移民有權請求律師幫助，建議盡快聯繫法律援助機構，確保自身權益不受侵害。

市警局社區外聯部代表在講座中強調，警方的職責是保障社區安全，而非主動執行移民法，因此移民社區不應因身分問題害怕與警方互動。如果居民遇到犯罪、歧視或安全威脅，可隨時報警求助，不必擔心因移民身分而受到影響。

紐約市人權局代表馮郁雯則表示，紐約市法律嚴格保護所有居民的基本權力，包括移民群體。雇主與房東不得因移民身分、國籍、宗教信仰或口音歧視求職者、員工或租戶，雇主不得支付低薪、威脅報警或因語言與宗教因素歧視員工；房東不得拒租、張貼歧視性廣告或提供不平等待遇，當局鼓勵受害者撥打(212)416-0197求助，並承諾持續推動移民權益保護。

紐約東北同鄉會22日聯合美國河南同鄉會在法拉盛圖書館舉辦一場移民權益公益講座。(...
紐約東北同鄉會22日聯合美國河南同鄉會在法拉盛圖書館舉辦一場移民權益公益講座。(記者高雲兒╱攝影)

移民 紐約市 歧視

上一則

大馬領館華埠講座 願意協助無證僑胞

下一則

詹樂霞 為歐德思選市長探路
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約移民聯盟集會遊行 促市長亞當斯下台

紐約移民聯盟集會遊行 促市長亞當斯下台
不滿警方與ICE合作 長島納蘇郡數百人抗議

不滿警方與ICE合作 長島納蘇郡數百人抗議
川普政府收回停工令 無人陪伴移民兒童重獲法律援助

川普政府收回停工令 無人陪伴移民兒童重獲法律援助
美國七都同鄉會五周年慶 上千鄉親出席

美國七都同鄉會五周年慶 上千鄉親出席

熱門新聞

本周，因強勁冬季風暴影響，紐約或將迎來今季降雪量最大的暴風雪。(記者曹馨元／攝影)

強勁風暴來襲 紐約或迎今冬最大雪 體感低至-20℉

2025-02-16 20:50
一度露宿於紐約法拉盛街頭的上海大爺劉玉生近日在故鄉辭世。圖為他在法拉盛。(沈珺提供)

來美30年一度露宿紐約法拉盛 上海大爺回中國去世

2025-02-17 11:02
川普總統么兒拜倫·川普。(美聯社資料照)

稱拜倫川普為「校園異類」紐約大學共和黨學生會長辭職

2025-02-18 10:52
曼哈頓一家診所16日出現疑似伊波拉病毒病患。圖為2019年在剛果伊波拉治療中心身穿防護衣的醫護人員。(美聯社)

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

2025-02-16 15:56
一位紐約法官近日透露，聯邦官員已開始在法庭外逮捕移民。(美聯社)

紐約法官揭露：ICE已開始在法庭外逮捕移民

2025-02-17 07:14
州長霍楚(Kathy Hochul)18日召集高層政要召開會議，考慮是否罷免市長亞當斯(Eric Adams)。(取自州長辦公室)

紐約州長霍楚考慮將亞當斯免職 4名副市長請辭引震盪

2025-02-18 13:17

超人氣

更多 >
網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法

網紅可頌吐司上架好市多一包不到9元 老饕曝最美味吃法
竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動

竂國女入境LAX綠卡被剪遭遣返 或因這舉動
不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元

不愛社交？他曝最適合內向者的職缺 時薪近30美元
航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要

航管局裁員132人 被解雇員工震驚：我的職務對飛安很重要
股神何以囤如此多現金？「2原因」解析

股神何以囤如此多現金？「2原因」解析