東北同鄉會辦移民講座： 行政令不允執法人員進住宅

紐約東北同鄉會22日聯合美國河南同鄉會在法拉盛圖書館舉辦一場移民權益公益講座。(記者高雲兒╱攝影)

紐約東北同鄉會22日聯合美國河南同鄉會在法拉盛圖書館舉辦一場移民 權益公益講座，本次活動由渥惟佐夫專業移民律師事務所、紐約市 警察局社區外聯部及紐約市人權局共同講解，旨在幫助移民社區更好地了解權益，掌握在面對移民執法機構時的應對策略，現場眾多華人移民積極參與，表達擔憂和疑問。

移民律師本次講座的重點之一是司法令(Judicial Warrant)與行政令(Administrative Warrant)的區別。司法令由聯邦法院法官簽署，明確授權執法人員進入住宅搜查或逮捕。相比之下，行政令則是由移民和海關執法局(ICE)或國土安全部(DHS)自行簽發，未經過法院法官批准和簽字，這類令狀不賦予執法人員進入住宅的權力。

此外，律師還介紹了移民拘留通知(Immigration Detainer)，這類文件通常用於要求地方執法機關協助拘留某人，但並不構成逮捕令，也沒有法官簽字，因此不授權執法人員進入住宅。

在面對ICE執法時，律師團隊提供了一系列應對建議。首先，當事人應保持冷靜，避免任何可能被解讀為反抗執法的行為，同時要求查看執法文件，確認是否由法院法官簽字。移民可要求他們在門縫下遞交文件進行核實，如果ICE官員持有的是行政令，居民有權拒絕讓他們進入住宅。

其次，移民應行使保持沉默的權力，不主動提供身分資訊，也不簽署任何ICE提供的文件，特別是「自願離境協議」，以免失去法律保護。面對執法，移民有權請求律師幫助，建議盡快聯繫法律援助機構，確保自身權益不受侵害。

市警局社區外聯部代表在講座中強調，警方的職責是保障社區安全，而非主動執行移民法，因此移民社區不應因身分問題害怕與警方互動。如果居民遇到犯罪、歧視 或安全威脅，可隨時報警求助，不必擔心因移民身分而受到影響。