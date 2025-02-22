美東華人學術聯誼會 迎50年慶

美東華人學術聯誼會21日到訪駐紐約台北經濟文化辦事處，就未來在學術合作和文化推廣等方面進行討論與交流。(記者劉梓祁╱攝影)

美東華人 學術聯誼會(CAAPS)近期完成董事會代表改選，並於21日到訪駐紐約台北經濟文化辦事處，與處長李志強交流，就未來在學術合作和文化推廣等方面進行討論；同時，本年為聯誼會成立50周年，會方將舉行系列活動以進一步推動華人學術進步。

根據CAAPS，新一屆董事會代表名單為董事長張東隆、會長蕭醒華、董事兼顧問鄭向元和林豐堡、顧問鍾炳釆、董事王理仁、林清詠和何炳文。

張東隆目前為長島 大學(LIU)國際企業與行銷學教授，曾任聯誼會會⻑、新澤⻄市州立大學(NJCU)董事和台灣經濟部管理顧問。擁有喬治華盛頓大學國際企業與行銷管理和國立政治大學企業管理雙博士學位的他，還曾任職於中華經濟研究院、台灣銀行和國立中興大學等地。

蕭醒華則是紐約大學格羅斯曼醫學院(NYU Grossman School of Medicine)朗格尼醫學中心(Langone Medical Center)的數據架構師，同時擔任紐約州立大學下州醫學中心(SUNY Downstate Medical Center)碩士課程的兼職教師。在NYU期間，她曾三次獲得獎項，均由醫學中心頒發。

此外，林豐堡為紐約城市學院(CCNY)教授，鍾炳釆為長島大學教授，王理仁為⾱伯銀⾏評級主管，林清詠為哥倫比亞大學教授，何炳文為資深建築師。

本年為CAAPS成立50周年，為此在1976年創立的CAAPS，將於8月16日在皇后區法拉盛舉辦慶典。據介紹，慶祝活動的主題為「科技創新與繁榮經濟」，並在當日舉辦多個分組研討會，主題涵蓋都市計畫與運輸管理、人文與教育、金融財經、科技創新和醫療與健康等。

此外，會方還計畫邀請多位學者和業界嘉賓，包括NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳和台積電董事長魏哲家等人。在周年慶之際，CAAPS還將設立獎學金，為華裔高中生提供「通往成功的平台」。

經文處處長李志強說，CAAPS的學者可謂「台灣之光」，不僅在各自專業領域持續創新與精進，更以卓越的學術成果與跨國合作實踐，彰顯了台灣人才的無限潛力。