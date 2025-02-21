學界寒冬將至 大學研究項目暫緩或縮招

哥大瓦格洛斯內外科醫學院發布通知稱，學校已暫停招收新教職工，且差旅、採購、活動等項目也被叫停。圖為哥大醫學院舉辦的社區活動。(圖片取自哥大醫學院CUIMC官網)

川普政府在本月大幅削減美國國家衛生研究院(NIH)對於研究項目的撥款，對高等教育造成劇烈震盪，包括哥倫比亞大學(Columbia University)在內的多所大學已宣布縮減研究項目，或暫緩博士生及教職工招募。已有被博士項目錄取的華生，因資金被徹，繼又收到錄取暫緩的通知，對前途感到「無比迷茫。」

NIH在周前宣布，將研究人員在設備、人員及其他間接成本(indirect costs)方面使用的聯邦撥，款縮減至15%以內，受牽連的資金總額高達數十億元。包括紐約在內的全美22個州，此後向麻州地方法院提訴。雖在這22個州，經費縮減令得以暫緩，但因此帶來的資金不確定性，還是讓眾多大學採取了更為保守的研究人員招收措施。

據哥大 校報Columbia Spectator，哥大瓦格洛斯內外科醫學院周前發布通知稱，學校已暫停招收新教職工，且為確保財務靈活性，差旅、採購、活動等項目也被叫停。

數據顯示，哥大健康科學項目(Columbia University Health Sciences)在2024財年，共獲得NIH撥款超過6億元，根據如今的撥款限制計算，該系列項目會在這一財年失去超過1億元經費。在健康科學領域，哥大是全美接受NIH撥款第七多的大學，也是紐約州 接受撥款最高的大學。

正在哥大攻讀博士三年級的林同學，研究方向為抗病毒藥物。他表示，自己所在的組內有兩個項目，一個由紐約州資助，目前資金未受到任何影響，而另一個項目則是依靠NIH的資金，如今已經停擺，「我的導師和我們說盡量不要花錢，在找到辦法之前，估計這個項目會停滯一段時間。」

林同學觀察到，自己已算幸運，「我們組相對來說人員不多，而且有NIH以外的資金來源，所以衝擊不是特別大」；而其他NIH撥款吃重的研究組就受到了更致命的影響，「受苦的都是導師和學生。」

資金不確定 研究喊暫緩

目前，全美主要依賴NIH撥款的生物、醫學、化學等領域均受到巨大衝擊。波士頓大學公共衛生學院已下令全面凍結招收新教職員及博士後，南加州大學 部分學科被告知暫停招生，且不再向博士生發出正式錄取通知；華盛頓大學公共衛生學院也被要求暫停博士生的錄取及新教職員聘請。

然而，資金短缺帶來的影響並不僅限於衛生健康類學科。獲得匹茲堡大學(University of Pittsburgh)語言學博士錄取的Olivia被列為該項目「排名第一的候選人」。Olivia表示，自2022年碩士畢業後，因為沒有得到心儀項目的錄取，她一直輾轉於不同的研究崗位之中，而如今被錄取的項目正是她最想去的，也是與她研究方向最匹配的，「當時給了我巨大的慰藉」。

但在獲得錄取僅一周後，Olivia就被告知，她的錄取因資金原因被被暫緩，校方在郵件中表示，「以我的認知，這樣的暫緩錄取在我們學校是史無前例的，所以盡管全美許多大學如今都有類似舉措，我們仍舊很吃驚。」

因為堅定地選擇了匹茲堡大學，Olivia已經拒絕了其他學校的錄取通知，但如今，她卻感到無比迷茫，「不知道何去何從，我的心理健康都快出問題了。」

知情人士解釋，當學校經費吃緊或存在不確定性時，內部的資金安排會牽連所有學科；因此，醫療相關學科的經費縮減也會為所有研究項目造成連帶作用，「特別是人文社科類的，因為社科多依賴於學校的資金支持。」

科研大受衝擊 前路不明

多家媒體報導指，除NIH的撥款削減外，政府也考慮將國家科學基金會(National Science Foundation)的年度預算從90億元降至30至40億元，作為美國基礎研究的主要資金來源，NSF削資可能影響更多研究人員、大學及研究項目。

在猝不及防的聯邦撥款撤資下，科研人員面臨找不到教職、研究項目無法繼續的窘境，渴望入讀博士項目的學生因資金不確定被拒之門外，而美國社會則可能失去尖端研究成果。據Nature雜誌，盡管美國目前仍是全球科研超級強國，但中國正迅速趕上，並可能在2030年成為世界上最大的研發支出國。

林同學感嘆，在這樣的環境下，「行業發展應該會變得緩慢一點」；在他所從事的藥物開發領域，如果科研小組的研究方向有好的數據結果和應用前景，可以尋求與醫藥公司的合作，以獲取資金，「其他組的日子可能就不太好過了。」

在貝勒醫學院(Baylor College of Medicine)攻讀博士一年級的馬同學則更為樂觀，「我相信這是暫時性的政策。」馬同學表示，他的研究方向是癌症與細胞生物學，通常需要六年才能畢業，「到時候又是別的總統了，應該會好一點。再說，這些政客都是老人，難道不是他們需要更好的醫學研究成果嗎？」