戴克高地空屋大火 燒死占屋者 莊文怡：盡快立法避免悲劇

戴克高地18日火災燒毀的房屋。(莊文怡辦公室提供)

布碌崙 (布魯克林 )戴克高地的一棟空置房屋18日發生火災，一名40歲女性占屋者(squatter)被燒死。第43選區市議員莊文怡19日就這起致命火災發表聲明，敦促市議會儘快通過她提出的相關提案，避免這樣的悲劇再發生。

莊文怡感謝市消防局、市警總局和急救人員對戴克高地67街1237號發生的火災反應迅速，並很快控制住了火勢。但她也指出，該房屋近今年多次發生火災，此次還造成人員死亡，「但這起悲劇性事件，原本是可以避免的。」

莊文怡說，她已就占屋問題提出了一項提案，要求市警總局和市房屋保護和開發局(HPD)等市政機構，記錄和公布市內所有報告的非法占用住宅問題。莊文怡稱，現在是採取行動的時刻，她期待與市議會合作，通過這項提案

這宗致命火災發生於18日早晨，消防人員接到火警後迅速趕到現場滅火，150多名消防員經過一個多小時奮戰，終於將這場三級大火控制住。消防人員隨後在起火住宅後部內發現一名40歲女性占屋者的屍體。市消防局稱，該女子在起火住宅的地下室入口處搭建了一個棚屋，她還破壞了通往地下室的牆壁，可以隨時進入屋內。

這場大火還波及了周圍的鄰居，住在隔壁的羅格貴茲(Elsa Rodriguez)就因為大火而成為遊民 。羅格貴茲說，她和家人在那裡住了四年，隔壁這棟房屋居然四次起火。她說，「我從未見過房主，但看到有人進屋睡覺。他們就是縱火者，因為他們沒有煤氣或電，晚上很冷。因為這些人，我們現在無家可歸。我們不想失去所住的公寓，我們喜歡這個社區，尤其是學校。我們是勤勞的人，但現在我們卻陷入了非常困難的境地。」

截至19日，市消防局仍在調查這起致命火災的原因，警方也未公布死者的個人信息。

這起火災發生後，州參議員陳學理第一時間趕往現場了解情況。陳學理表示，將繼續在州議會內推進相關法案，確保民眾財產權不受侵犯，確保社區的安全不被非法占屋者破壞。